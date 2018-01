Napoli | tutti vogliono Verdi

Napoli - choc alla stazione centrale : uomo perde sangue e muore davanti a tutti : Un uomo di 55 anni oggi, intorno alle 15, si stava recando con sua moglie al binario 13 della stazione centrale di Napoli. Poco prima di giungere al suo treno, l'uomo ha iniziato a sanguinare dal naso ...

Napoli - l’assessore alla mobilità : “Tutti i treni passeranno sotto le gallerie” : “Tutti i treni passano nelle gallerie. Non si è mai pensato per un secondo sulla faccia della terra che i nuovi treni dovessero passare per l’asola. Ogni treno è stato progettato in base all’infrastruttura che dovrà percorrere”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese intervenendo sulla polemica sulla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di ...

VERDI AL Napoli?/ Calciomercato news - weekend decisivo. Sarri lo vuole a tutti i costi ma l’esterno.. : Simone VERDI al Npaoli? L'estreno del Bologna è corteggiato dalla dirigenza azzurra in questa finestra di Calciomercato, ma emergono segnali contrastanti. Sabato giorno decisivo per l'affare(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Caldo senza precedenti - dai +21 - 5°C di Napoli ai +18 - 2°C di Trieste : tutti gli incredibili record di Lunedì 8 Gennaio 2018 : Continua a fare caldissimo in queste ore in tutt’Italia: è una notte dai connotati quasi estivi con temperature notturne elevatissime, dai +14°C di Trieste ai +12°C di Milano passando per i +13°C di Verona, Padova, Brescia, Mantova e Ferrara al Nord, dai +17°C di Roma ai +12°C di L’Aquila passando per i +15°C di Firenze e Grosseto e i +14°C di Viterbo al Centro, dai +18°C di Napoli e Messina ai +16°C di Bari passando per i +17°C di ...

Il Napoli 'taglia' le vacanze : sabato tutti in campo. Giorni decisivi per Verdi : Una situazione del genere non accade in nessuno sport professionistico'. Il Napoli ha scelto di tirare il fiato il minimo sindacale: il gruppo ha rinunciato ad una giornata di vacanza e tornerà a ...

Napoli da record : tutti i numeri delle prime 20 giornate di campionato : Napoli, 7 gennaio 2018 - Dopo un lungo tour de force iniziato nella seconda metà di novembre finalmente gli azzurri possono riposarsi, continuando tra l'altro a guardare tutte le altre formazioni ...

Calciomercato Napoli - bozza di accordo per il dopo Reina : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Questa stagione sarà l’ultima per Pepe Reina con la maglia del Napoli. Il portiere spagnolo non rinnoverà il contratto e si svincolerà a fine stagione. Il club partenopeo, però, non vuole farsi cogliere impreparato e lavora già per il sostituto. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, De Laurentiis avrebbe già raggiunto una bozza di accordo intorno ai 10 milioni di euro con il Genoa per Mattia ...

Napoli - un nome su tutti per sostituire Reina : Per la porta del Napoli avanza la candidatura di Mattia Perin . L'estremo difensore del Genoa si è conquistato la pole position - scrive il Corriere dello Sport - e la fase di perlustrazione è abbondantemente cominciata. Sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli ci sono anche i soliti Leno e Rulli.

Napoli - tutti a piedi a Capodanno : fermi autobus - metrò e funicolari - nessun lavoratore Anm disposto a lavorare : L'ennesimo incontro in prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'Anm per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per...

Napoli - tutti i record di un 2017 da incorniciare : Campione d'inverno, il Napoli può fregiarsi di un titolo platonico ma comunque significativo dopo aver centrato a Crotone un successo più sofferto del previsto. Sarri ha "premiato" i suoi calciatori ...

Feste - dj set - concerti e spettacoli pirotecnici : tutti gli eventi in piazza tra Napoli e dintorni : Cosa fare a Capodanno? Per chi sceglie di restare in città, o anche per chi da fuori avesse voglia di Festeggiare l?ultimo dell?anno in allegria e spirito partenopeo, le iniziative...

Juve - Benatia : 'Scudetto? Napoli in fondo con noi - Roma meglio dell'Inter. Ma a marzo saremo davanti a tutti' : Il goleador che non ti aspetti. A decidere la gara dell'ultimo turno di campionato contro la Roma e a regalare alla Juventus la possibilità di continuare ad inseguire da vicino il Napoli capolista è ...

Sospesi tutti i collegamenti tra Napoli e Capri - rinviata a venerdì l'esibizione della banda dei vigili del fuoco : Capri - L'isola azzurra colpita dal maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteomarine ha portato alla sospensione totale dei collegamenti marittimi da Napoli a Capri. Dopo le corse del mattino, ...