Napoli in marcia contro le babygang | in trecento al corteo per la vivibilità e la

Il Napoli prosegue la marcia : Verona ko. Lazio - che Immobile! : Koulibaly e Callejon firmano nel finale il 2-0 sugli scaligeri. Grande show (4 reti) dell'attaccante biancoceleste nel 5-2 in casa Spal. Bonucci-gol: Milan batte Crotone. Genoa a segno, secondo squillo consecutivo del Benevento

Napoli - in marcia verso lo scudetto : sono numeri record : La squadra di Sarri ha conquistato 99 punti nel 2017 e non perde in trasferta da oltre un anno: il tricolore è un obiettivo sempre più reale

Napoli - la marcia dei carri funebri : un centinaio in partenza da Benevento : Saranno circa un centinaio i carri che daranno vita alla marcia su Napoli delle auto funebri organizzata per protestare contro le recenti delibere della giunta regionale della Campania 'che - a detta ...

Continua la marcia da record del Napoli : Il Napoli riprende la vetta della classifica del campionato con la vittoria per 3-1 contro il Torino. Con questa vittoria gli azzurri ha ottenuto un bilancio di 13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 42 punti. Un ruolino che non si vedeva dalla stagione 1987-1988. Allora gli azzurri si giocavano lo scudetto, in un […] L'articolo Continua la marcia da record del Napoli proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Napoli-Milan alle 20.45 La diretta Sarri vuole riprendere la marcia : Dopo la vittoria nel derby della Roma sulla Lazio, va in scena al San Paolo il secondo dei due anticipi che caratterizzano questo sabato di serie A, la sfida tra Napoli e Milan. Gli uomini di Sarri...

Mirabelli : “Fiducioso per la gara col Napoli - abbiamo un’altra marcia” : Domani ritorna il campionato e il Napoli ospiterà il Milan al San Paolo nell’anticipo di sabato alle 20:45 della tredicesima giornata di Serie A. L’allenatore rossonero Montella ha presentato quest’oggi la sfida in conferenza stampa. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha poi parlato anche il direttore sportivo del Milan Mirabelli. Il ds è fiducioso per […] L'articolo Mirabelli: “Fiducioso per la gara col Napoli, abbiamo un’altra ...

Napoli-Milan - Mirabelli : 'Fiducioso per domani. Abbiamo un'altra marcia' : Alla vigilia del match ha parlato, ai microfoni di Sky Sport 24 , Massimiliano Mirabelli. Queste le parole del direttore sportivo sulla delicata trasferta rossonera contro la squadra di Maurizio ...