Napoli | il pronto soccorso scoppia | all' ospedale dei Pellegrini flebo sulla panchina

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Milik è pronto e Inglese... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il procuratore del portiere dei partenopei, Luigi Sepe, ha parlato del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Napoli - pronto il rinnovo per Mertens : In attesa di novità dal mercato in entrata, il Napoli pensa a blindare Mertens, attualmente "legato" ai partenopei da una clausola di "soli" 28 milioni di euro. Le parti sarebbero già al lavoro per il ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Younes pronto a firmare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:48:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Inglese poco convinto : "Non so se sarò pronto" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese commenta il suo possibile approdo anticipato in azzurro dovuto all'infortunio di Milik.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:30:00 GMT)

Napoli - Ciciretti pronto al trasferimento già a gennaio : stato il presidente del Benevento Vigorito ad annunciare, attraverso un paio di radio napoletane, che il club azzurro ha comunicato ufficialmente a quello sannita che sta trattando con Amato Ciciretti,...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Calciomercato Napoli/ News - Inglese pronto a vestire finalmente l'azzurro (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese pare pronto a vestire finalmente la maglia azzurra che sogna da quest'estate.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:06:00 GMT)

Napoli - pronto l'assalto a Verdi : le cifre : ... potrebbe arrivare anticipatamente, ma se si vuole cercare di alimentare i sogni scudetto, è bene predisporre un colpaccio di maggior spessore: secondo la Gazzetta dello Sport , il nome più in voga è ...

Giaccherini pronto a lasciare Napoli - l’agente svela : “Ecco le soluzioni più gradite” : Il Napoli vincendo l’anticipo contro il Crotone si è assicurato il titolo di ‘Campione d’inverno’. Ora ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e la gara con il Verona sempre al San Paolo prima della sosta in cui si penserà al mercato. Chi è destinato a lasciare il club partenopeo è Giaccherini, che non viene quasi mai preso in considerazione da Sarri. L’agente dell’esterno ex Juventus, ai microfoni di ...

Napoli - muore a 3 anni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso : Napoli, 30 dicembre 2017 - Dramma a Napoli, dove un bambino di tre anni è morto poche oro dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale pediatrico 'Santobono Pausillipon', a seguito di ...

