Napoli - 15enne aggredito da baby gang : Napoli, 13 gen. (Adnkronos) - E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano in Campania, ma è vigile e cosciente, il 15enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato aggredito e malmenato senza apparente motivo da un gruppo di ragazzini all'esterno della metropol

A Napoli fermato dalla polizia un 15enne per l'aggressione ad Arturo. Ora è caccia ai complici : E' stata una baby gang ad aggredire il ragazzo di diciassette anni accoltellato e ferito gravemente lunedì scorso in pieno centro. Si cercano 3 complici -

Napoli - Arturo vittima di una baby-gang. Preso un 15enne : Si cercano 3 complici. Una tragedia sfiorata per futili motivi: i 4 hanno rischiato di uccidere il ragazzo perché si era opposto al loro tentativo di rubargli il cellulare -

Napoli - fermato un 15enne per l'accoltellamento del giovane Arturo. Polizia : "Non crediamo appartenga a un clan" : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla Polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria. Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le ...