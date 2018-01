Moviola in campo | clamorosa decisione della Francia | sospesa per malfunzionamenti

VIDEO – Ginnastica - 2018 rivoluzionario : debutta la Moviola in campo! 3D Sensing Technology - ecco come funziona : Il 2018 sarà un anno davvero rivoluzionario per la Ginnastica artistica. Debutterà infatti la tanto attesa “moviola in campo”: la Polvere di Magnesio si uniformerà a tanti altri sport che utilizzano già la tecnologia per ridurre gli errori di valutazione durante le varie competizioni. Occhio di falco per il tennis, il celeberrimo VAR per il calcio, il VIDEO check per la pallavolo, il TMO per il rugby e ora la 3D Sensing Technology ...

Calcio - ci sarà il VAR ai Mondiali 2018? Collina : “La FIFA deciderà a marzo”. Moviola in campo in Russia? : Mancano meno di sei mesi all’inizio dei Mondiali 2018 di Calcio ma non sappiamo ancora se il VAR sarà presente durante la rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIFA soltanto a marzo come ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FederCalcio mondiale. L’ex fischietto è intervenuto oggi a Dubai durante la seconda giornata del ...