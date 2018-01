MotoGP | Presentazione Ducati 2018 | programma | orari e tv Come vederla in Diretta

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - LiveGPit : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - zazoomblog : #MotoGp lunedì la presentazione della nuova Ducati #MotoGp, #lunedì #la #presentazione #della #nuova #Ducati - TutteLeNotizie : MotoGp, lunedì la presentazione della nuova Ducati - focus_motori : MotoGP: in diretta la presentazione del team Ducati - motorboxcom : MotoGP: in diretta la presentazione del team Ducati -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Tra qualche ora sarà il gran giorno per la. Domani alle ore 10.30, presso l’auditorium della sede di Borgo Panigale, sarà presentata la nuova Desmosedici il cui obiettivo è chiaro: centrare il titolo mondialenella classe. Dopo una stagione estremamente positiva che ha visto Andrea Dovizioso in lizza per il titolo della top class, con lo spagnolo Marc Marquez, fino al GP di Valencia, la squadra italica si aspetta di confermarsi ad alto livello e puntare al bersaglio grosso, forte dei sei successi conquistati dal forlivese. Un obiettivo che ha portato i tecnicia prendere una decisione importante: perseguire un progetto nuovo in cui i punti di contatto con il modello precedente fossero minimi andando a minimizzare le criticità. La D16, infatti, dovrebbe disporre di un telaio volto a migliorare la velocità di percorrenza in curva, il vero punto debole della ...