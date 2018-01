Moto3 | la classifica dei piloti più affidabili | ci sono Mir e Migno

Moto3 - GP Valencia 2017 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Martin ancora in pole davanti a Mir. Bastianini il migliore degli italiani in quinta posizione : E’ dello spagnolo Jorge Martin (Honda del Team Gresini) la pole del GP di Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale 2017 di Moto3. L’iberico è stato l’autentico dominatore della sessione siglando il nuovo record della pista in 1’38″478 e confermandosi il pilota più abile nel giro secco nell’annata centrando la nona partenza dalla p.1. Alle sue spalle un altro rappresentante della Spagna, ovvero “Sua ...

Moto3 - GP Valencia 2017 : Risultati e Classifica prove libere 1. Ramirez il più veloce - Nicolò Bulega in terza piazza - il migliore degli italiani : E’ la Ktm dello spagnolo Marcos Ramirez la più veloce nel primo turno di libere del Mondiale 2017 di Moto3 del GP di Valencia 2017, ultimo round iridato. L’iberico con il crono di 1’39″669 ha preceduto il sempre velocissimo connazionale, sul giro secco, Jorge Martin, in sella alla Honda del Team Gresini, a lungo in prima posizione e 2° al termine della sessione a 220 millesimi di ritardo da Ramirez. Positiva la ...