: Morte Novello Novelli, l’accusa pesante della figlia a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni - Luca_Scialo81 : Morte Novello Novelli, l’accusa pesante della figlia a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni - infoitcultura : Morte Novello Novelli: la famiglia contro Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni [FOTO] (Velvet Cinema)… - infoitcultura : Morte di Novello Novelli, la figlia: "Pieraccioni e Conti non si sono fatti sentire per 10 anni" (Popcorn TV News)… - VelvetMagIta : #Morte Novello Novelli: la #famiglia contro Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni #VelvetMag - Libero_official : Clamoroso attacco a poche ore dalla morte di un loro grande collega, Novello Novelli -

Leggi la notizia su lucascialo

(Di domenica 14 gennaio 2018) Il simpaticissimo attore “toscanaccio”si è spento in questi giorni a 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 2 marzo). Forse il nome non vi dirà molto, ma il suo volto sicuramente sì. Interpretava sempre ruoli da vecchio toscanaccio puro, simpatico, con la sua “c” omessa e la sua proverbiale saggezza popolare. Lo abbiamo visto nei film di e con Francesco Nuti negli anni ‘80, mentre negli anni ‘90 in film come Miracolo Italiano o in quelli di. Tanti gli attestati di stima sui Social da parte di quanti lo hanno conosciuto e ci hanno lavorato. Non ha mancato di ringraziarli laGrazia, non risparmiando però al contempo frecciatine per due volti noti suoi conterranei:. Ecconon si facevano più sentire conda 10 anni Come riporta ...