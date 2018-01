Morte dell' ispettore Raciti | concessa la semilibertà all' ultrà Micale

Semilibertà per Daniele Natale Micale - ultrà del Catania condannato per la Morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti : È in Semilibertà da poco prima di Natale, Daniele Natale Micale , 30 anni, uno dei due ultrà del Catania condannati per la morte dell'ispettore della polizia di Stato Filippo Raciti , il 2 febbraio ...

Il Terabyte della Morte potrebbe paralizzare l'intero sistema di comando militare USA - : Il Pentagono ha annunciato la crescita del numero e della scala degli attacchi informatici contro il dipartimento militare statunitense. Il capo dell'Ufficio dei sistemi d'informazione della difesa ...

Carlo Ripa di Meana ha appreso della Morte di Marina dalla tv Video : Nelle ore te alla morte di #Marina Ripa di Meana, avvenuta lo scorso 5 gennaio e di cui si è lungamente parlato [Video], in molti si sono domandati quale fosse lo stato d'animo di suo marito Carlo, gravemente malato anche lui da anni e assente da molto tempo dagli schermi televisivi. E' stato il settimanale Oggi a rivelare, a tal proposito, un particolare inedito: pare che il consorte di Marina, proprio in virtù delle sue precarie condizioni di ...

Marina Ripa di Meana/ Il marito Carlo ha saputo della sua Morte dalla tv : Marina Ripa di Meana, dall'esposto all'Ordine dei medici al tributo ironico di Striscia la Notizia: le ultime notizie sull'eccentrista stilista e scrittrice, morta il 5 gennaio scorso

Regeni - perquisiti casa e ufficio della prof di Cambridge La Morte di Giulio : cosa si sa : La perquisizione è scattata dopo l’audizione della docente. Sono quasi due anni che la Procura di Roma, in collaborazione con gli inquirenti al Cairo, cerca di trovare i colpevoli dell’omicidio del ricercatore

David Bowie - l’omaggio tv nel 2°anniversario della Morte : Il 10 gennaio, nella storia della musica, è la data di nascita di tanti artisti, da Pat Benatar a Rod Stewart, ma da un paio d’anni porta il bordino nero: il 10 gennaio 2016 moriva David Bowie, lasciando sconvolto e attonito il mondo della musica e non solo. Due giorni prima, in concomitanza del suo 69°compleanno, il Duca Bianco aveva pubblicato Blackstar, disco oscuro considerato poi il suo lascito artistico. Se il tempo passa – e ...

Pena di Morte - Nuova Delhi : 'Nulla meglio dell'impiccagione' : La Corte ha indicato che non intende rimettere in questione la Pena di morte, ma ha chiesto al governo di valutare il ' progresso dinamico ' realizzato dalla scienza moderna al fine di adottare ...

Barbara D’Urso parla della Morte di Marina Ripa di Meana : Barbara D’Urso è tornata in onda con “Pomeriggio Cinque”e ha riaperto il sipario con un lungo applauso per Marina Ripa di Meana. La scrittrice e stilista italiana, grande amica di Barbara D’Urso, è scomparsa lo scorso 5 gennaio dopo una lunga lotta contro il tumore. E, a distanza di 3 giorni dalla sua morte, la D’Urso ha svelato un particolare che pochi conoscevano: Marina Ripa di Meana voleva morire. Proprio così. Come la conduttrice di ...

Va all'Olimpico di Roma con la maglia della Juve : comico toscano minacciato di Morte su Fb : Il giovane sta realizzando un format per "cercare di pacificare le tifoserie storicamente più avverse ai bianconeri"

Tredici persone sono Morte in un attentato nella foresta della Casamance - nel sud del Senegal : Sabato 6 gennaio Tredici persone sono morte e sette sono state ferite in un attentato avvenuto nella foresta della Casamance, nel Senegal meridionale, vicino alla città di Borofaye e a circa 10 chilometri dal confine con la Guinea Bissau. Le The post Tredici persone sono morte in un attentato nella foresta della Casamance, nel sud del Senegal appeared first on Il Post.

SILVIA SALEMI/ Dalla Morte della sorella al Karaoke di Fiorello (Domenica In) : La cantante siciliana SILVIA SALEMI ritornata protagonista con l’ultimo album 23, si racconta questo pomeriggio nel salotto di Cristina Parodi a Domenica In su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 06:14:00 GMT)

Un gommone che trasportava migranti è naufragato al largo della Libia - ci sono almeno 8 persone Morte : Un gommone che trasportava migranti è naufragato sabato al largo della Libia. Stando alle informazioni diffuse finora, i soccorritori hanno salvato almeno 85 persone e hanno recuperato 8 corpi. Il naufragio si è verificato nella mattina, intorno alle 11 a The post Un gommone che trasportava migranti è naufragato al largo della Libia, ci sono almeno 8 persone morte appeared first on Il Post.