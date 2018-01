Monossido di carbonio | ospizio evacuato | anziani intossicati 

Monossido carbonio - intossicati Chianti : GAIOLE IN Chianti (SIENA), 11 GEN - Intervento, stamani, di 118 e vigili del Fuoco di Siena a Gaiole in Chianti, in via Marconi per una sospetta intossicazione da Monossido di carbonio. Cinque persone,...

Siena - fuga di Monossido di carbonio in una palazzina : cinque intossicati : Intossicazione da monossido di carbonio per 5 persone in un'abitazione del Comune di Gaiole in Chianti (Siena), in via Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena. Le persone che ...

Famiglia intossicata da Monossido di carbonio/ Alessandria - 3 morti a Vignole : uccisi nel sonno o davanti a tv : Famiglia intossicata da monossido di carbonio, tre morti a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria: fatale un malfunzionamento della caldaia a metano. uccisi nel sonno o davanti alla tv(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:33:00 GMT)

Monossido di carbonio killer Altre sei vittime in poche ore : Nadia Muratore Il Monossido di carbonio continua a mietere vittime. Come un killer spietato, in poche ore ha ucciso sei persone: un'intera famiglia a Vignola Borbera - in provincia di Alessandria, in ...

Monossido di carbonio : sei vittime tra Alessandria - Udine e Savona : Sono sei le persone morte oggi a causa del killer silenzioso: il Monossido di carbonio. L'intossicazione da Monossido ha colpito nella zona dell'alessandrino, nel comune di Vignole Borbera, dove sono ...

Monossido di carbonio - 6 morti tra Piemonte - Friuli e Liguria : Roma, 8 gennaio 2017 - Il Monossido di carbonio miete vittime. Un uomo di 47 anni, sua moglie di 44 e il figlio ventenne dell'uomo sono morti a Vignole Borbera , in provincia di Alessandria , ...

Monossido di carbonio "killer" 6 morti in 24 ore : Tre vittime nell'Alessandrino - un uomo di 47 anni, la compagna di 44 e il figlio ventenne - due in Friuli - un'anziana coppia di coniugi - e una a Savona, dove è morta intossicata una donna

Il Monossido di carbonio uccide ancora : una famiglia di 3 persone muore intossicata in provincia di Alessandria : Tre persone sono morte a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, probabilmente a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le prime informazioni, si tratta di marito, moglie e figlio maggiorenne. L'allarme è scattato nel pomeriggio, ma il decesso potrebbe risalire alla scorsa notte. Sul posto con i vigili del fuoco stanno operando i carabinieri. È intervenuto anche il 118.A dare l'allarme al numero unico ...

Alessandria - un’intera famiglia intossicata dal Monossido di carbonio : tre morti : Marito, moglie e figlio di 20 anni sono stati trovati morti in casa a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria. Secondo le prime informazioni, la causa dei decessi è una intossicazione da monossido di carbonio causata dal malfunzionamento di una caldaia a metano all’interno del vecchio appartamento in cui si trovava la famiglia. A dare l’allarme al numero unico d’emergenza sarebbe stato un vicino nel pomeriggio, ma la morte potrebbe ...

Alessandria - tre morti : Famiglia uccisa dal Monossido di carbonio : Dopo i due ragazzi morti a Verona per aver usato un braciere per riscaldare l'appartamento nella notte di Capodanno, altre tre persone hanno perso la vita perché intossicate da monossido di carbonio.È successo a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, in località Molino 9. Secondo la prima ricostruzione il decesso dell'intera Famiglia (padre 47enne, compagna 44enne e figlio 19enne) potrebbe risalire alla scorsa notte. A dare ...

