Molestie | bufera sulla moda | i fotografi Weber e Testino accusati da decine di modelli

Molestie : Dustin Hoffman nella bufera : Hollywood trema. Uno dei simboli del cinema americano più impegnato, nonché uno degli attori più dotati della sua generazione, con ben due premi Oscar all’attivo, rischia di essere travolto dalla serie di accuse di Molestie sessuali che stanno gettando un’ombra sulla sua prestigiosa carriera. Parliamo di Dustin Hoffman, interprete di pellicole di culto come “Il Laureato”, “Kramer contro Kramer” o “Rain man”. Infatti nelle ultime ore un’inchiesta ...

Molestie - nella bufera #metoo l'accademia di Stoccolma : Si sa che è sposato con una scrittrice "strettamente legata all'accademia svedese", dirige nella capitale un luogo di esibizioni e spettacoli gestito da elite culturali e in parte finanziato dall'...

Molestie sessuali - bufera travolge Lasseter - il capo della Pixar : John Lasseter, il capo creative della Pixar e degli studi di animazione di Disney, si è messo in aspettativa citando una serie di "passi falsi" da lui compiuti. In un memo allo staff, l'executive che ...

Molestie - nella bufera capo Pixar-Disney : 23.37 Sulla scia dello scandalo delle Molestie sessuali scoppiato con le accuse al capo della Miramax, Weinstein, tocca a un altro 'big' delle produzioni Usa. John Lasseter, direttore creativo della Disney-Pixar, si è messo in aspettativa citando una serie di "passi falsi" da lui compiuti e "gesti non voluti" che hanno oltrepassato la linea con delle sue collaboratrici. Secondo Hollywood Reporter, le attrici Rashida Jones e la ...

Nuova bufera su Tavecchio - una donna lo accusa di Molestie. Lui : "E' falso" : Una dirigente sportiva sarebbe stata più volte vittima di pesanti avances da parte dell'ex presidente Figc, che si difende: "Rivendico la mia correttezza"

Brizzi - al parco con la figlia dopo la bufera sulle presunte Molestie : Fausto Brizzi al parco che gioca con la figlia Penelope Nina, cappellino e occhiali da sole e l'orecchio teso al telefono: sono le prime immagini del regista, pubblictwe domani sul numero di Chi, dopo ...

Brizzi - al parco con la figlia dopo la bufera sulle presunte Molestie : Fausto Brizzi al parco che gioca con la figlia Penelope Nina, cappellino e occhiali da sole e l'orecchio teso al telefono: sono le prime immagini del regista, pubblicate domani sul numero di Chi, dopo ...

Fausto Brizzi - il regista al parco con la figlia dopo la bufera sulle presunte Molestie : Fausto Brizzi al parco che gioca con la figlia Penelope Nina, cappellino e occhiali da sole e l'orecchio teso al telefono: sono le prime immagini del regista, pubblictwe domani sul numero di Chi,...

Nuova bufera su Tavecchio - una donna lo accusa di Molestie : Una dirigente sportiva sarebbe stata più volte vittima di pesanti avances da parte dell'ex presidente della Federcalcio

Kevin Spacey ancora nella bufera : un’indagine al teatro Old Vic svela Molestie sessuali a 20 uomini : Nuove accuse di molestie sessuali coinvolgono la star Kevin Spacey. In seguito a un'indagine svolta presso il teatro Old Vic, struttura londinese dove l'attore era direttore artistico dal 2004 al 2015, è emerso che almeno una ventina di uomini sarebbero stati testimoni di "comportamenti inappropriati" da parte del protagonista di House of Cards. L'Old Vic ha rilasciato un comunicato, reso poi pubblicamente, in cui ha dichiarato quanto ...

Molestie sessuali - è bufera anche nel cinema italiano - accuse a Brizzi. Distribuzione del film a rischio? : 'Mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti o condivisi": dopo giorni di sospetti, veleni sui social network, indiscrezioni sulle presunte Molestie sessuali ai danni di alcune ...

Fausto Brizzi nella bufera - il regista accusato di Molestie sessuali si difende : "Mi tutelerò" : Anche in Italia, lo scandalo sulle molestie nel mondo dello spettacolo, non fa sconti a nessuno. E' il caso di Fausto Brizzi, regista di pellicole come Notte prima degli esami e Maschi contro femmine, è stato investito da diverse accuse da parte di alcune attrici, partite dal programma Le iene, e da una caterva di insulti sui social, postumi alle rivelazioni.Brizzi ha smentito categoricamente le accuse e risponde, affermando: Posso solo ...

Bufera in USA : Hope Solo accusa Sepp Blatter di Molestie - lui nega : Il primo caso è scoppiato in USA, dove a denunciare è stata per la prima volta Hope Solo, storico volto del soccer femminile e campionessa del mondo con la sua nazionale 2015, che ha raccontato della ...

Molestie - nella bufera il comico Usa Luis C.K. : ... ogni poche ore un personaggio del mondo dello spettacolo finisce sotto accusa. Oggi è tocato al notissimo e irriverente comico americano Luisis C.K.. A puntare il dito accusatore contro il comico è ...