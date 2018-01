Milano | controlli polizia in San Lorenzo | tre arresti

Controlli antidroga in zona Colonne a Milano : arresti e denunce : Milano, 13 gen. (askanews) I poliziotti del commissariato Centro con personale della squadra mobile, del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine Lombardia hanno effettuato un'operazione di ...

Questura di Milano : controlli antidroga in borghese in Centrale : Milano, 10 gen. (askanews) Ieri pomeriggio la polizia ha effettuato un servizio antidroga in borghese nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Lo ha annunciato la Questura meneghina, spiegando ...

Milano - flop sicurezza in centro. Striscia buca ancora i controlli : La situazione sicurezza in zona Milano centro appare tutt’altro che rassicurante. Valerio Staffelli di Striscia la notizia è infatti riuscito a bucare per la seconda volta i controlli anti-terrorismo in piena “zona rossa” (Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Brera, Castello Sforzesco). Il primo test era stato effettuato lo scorso 22 novembre quando gli inviati di Striscia, a bordo di un mini van, erano riusciti a ...

Milano : controlli della polizia in corso Como - da inizio anno 30 arresti : Milano, 2 dic. (AdnKronos) - controlli della polizia nella zona di corso Como a Milano contro lo spaccio di droga, furti e rapine. Ieri notte sono stati fermati due cittadini del Gambia, sprovvisti di documenti, e sono stati accompagnati in questura. A carico di uno dei due gli agenti hanno effettua

Milano : controlli in piazza Vetra - un arresto e sette stranieri in questura : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - E' di un 23enne arrestato per spaccio e due giovanissimi -18 e 19 anni - segnalati in prefettura come assuntori di stupefacenti il bilancio del servizio di prevenzione e controllo del territorio disposto dalla questura di Milano in piazza Vetra e alle Colonne di San Lor

Controlli corso Como Milano - bilancio attività Polizia di Stato : La Polizia di Stato ha effettuato, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre 2017, un servizio di controllo e prevenzione del territorio nella zona di corso Como nell'ambito dei servizi ...

Milano - tre arresti dopo controlli in campo rom via Monte Bisbino : Milano, 15 nov. (askanews) Tre uomini del campo rom di via Monte Bisbino, dove la polizia ha eseguito stamani un controllo a tappeto, sono stati arrestati. Uno per favoreggiamento, uno perché ...

Milano. Rafforzati i controlli per il G7 Salute del 5 e 6 novembre : Durante il G7 Salute che si terrà a Milano il 5 e il 6 novembre e che coinvolgerà anche gli spazi di Palazzo Reale, sabato 4 e domenica 5 l’accesso a tutte le mostre allestite nelle sale del Palazzo (Dentro…Continua a leggere →

Milano : per il G7 della Salute controlli e metal detector in musei e Duomo : In occasione del G7 Salute che si svolgerà a Milano il 5 e il 6 novembre, sabato 4 e domenica 5 l’accesso a tutte le mostre allestite nelle sale del Palazzo Reale (Dentro Caravaggio, il Mondo fuggevole di Toulouse-Lautrec, Incantesimi, Salvatore Sciarrino) e al Museo del Duomo prevederà il controllo attraverso metal detector a portale, che rallenterà notevolmente il flusso di ingresso alle esposizioni. L’ingresso a Palazzo Reale avverrà ...