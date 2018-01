: Milano, andava in giro con una lince al guinzaglio: animale sequestrato - GennaroMorra : Milano, andava in giro con una lince al guinzaglio: animale sequestrato - justwritebae : RT @sunflowerice: ma vi ricordate quando l'anno scorso all'inizio c'erano ff ispirate alla loro vita e arrivava sempre quel punto in cui Cl… - vale290196 : RT @sunflowerice: ma vi ricordate quando l'anno scorso all'inizio c'erano ff ispirate alla loro vita e arrivava sempre quel punto in cui Cl… - sunflowerice : ma vi ricordate quando l'anno scorso all'inizio c'erano ff ispirate alla loro vita e arrivava sempre quel punto in… - AlbertoNicolaB1 : @comeDonQuixote Mi ricordo quando era un giovane esponente della lega a Milano, ed andava blaterando che bisognava… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 13 gennaio 2018) Quando giovedì i carabinieri della forestale sono entrati in un appartamento del centro diper prendere in consegna l’, hanno scoperto con grande sorpresa che laera libera di girare per casa. La proprietaria, una donna bulgara di 36 anni, incurante della sua pericolosità, la teneva come fosse stata un normaledomestico. Invece, l’esemplare di Caracall, una specie che si trova in Asia, Africa e Medio Oriente e che da noi è chiamataselvatica, è un felino che può costituire una minaccia per le persone. In Bulgaria non è reato L’è nato in Belgio ed è stato acquistato dalla 36enne in Repubblica Ceca per 10mila euro, poi condotto in Bulgaria, dove viveva. Lì la donna deteneva l’legalmente, poiché in quel paese è consentito il possesso di questa specie. Al contrario, in Italia vige il regolamento concernente i controlli sul commercio ...