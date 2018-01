Milan | Suso nel mirino del Liverpool secondo la stampa spagnola

CALCIOMERCATO Milan/ News - il Liverpool sulle tracce di Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool è a caccia del sostituto di Coutinho, Suso potrebbe essere il nome giusto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...

Calciomercato Milan/ News - il Liverpool vuole Suso per sostituire Coutinho (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool ha incassato un assegno importante per Coutinho e punta a riportare in Inghilterra lo spagnolo Suso.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:14:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Crotone (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Suso ispirato : DIRETTA Milan Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:04:00 GMT)

Crisi Milan a San Siro - solo cinque punti in sei gare. E Suso preoccupa in zona gol... : La vittoria del derby come unico bagliore di un periodo difficile, il pari di Firenze come piccolo segnale di continuità da cui ripartire per provare a migliorare una classifica preoccupante. La '...

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato live 0-0) info streaming video e tv : occasione per Badelj e Suso! : DIRETTA Fiorentina Milan info streaming video e tv: al Franchi affascinante anticipo delle ore 12.30. Quote, orario e probabili formazioni della partita di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:39:00 GMT)

Pagelle Milan-Inter 1-0 - Coppa Italia 2018 : Cutrone entra ed è decisivo. Ottimo Suso - male Skriniar : Il derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter si conclude a favore dei rossoneri che trovano il gol decisivo nei tempi supplementari con Cutrone. I ragazzi di Gattuso troveranno la Lazio nella doppia sfida delle semifinali. I nerazzurri, dopo aver rischiato grosso col Pordenone, escono contro i cugini. Di seguito le Pagelle dell’incontro: MILAN A. Donnarumma 5,5 Il VAR lo salva dopo il goffo intervento sul tiro-cross di Perisic che ...

Pagelle Milan-Inter 1-0 d.t.s. - l’uomo decisivo è Suso : 1/12 LaPresse/Spada ...

Diretta/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : traversa di Suso! (Coppa Italia) : Diretta Milan Inter, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:20:00 GMT)

Milan - dubbi di Natale : Donnarumma e Biglia. Gattuso recupera Suso : Giornata di lavoro per i rossoneri dopo un Natale trascorso con l'umore non dei migliori. La squadra di Gattuso sta preparando il derby di Coppa Italia (si gioca martedì) con grande attenzione. Un ...

Guaio Milan - squalifica Suso - chi lo sostituisce? Tre opportunità al vaglio : Il Milan attende di conoscere l’esito della squalifica che certamente verrà comminata a Suso dopo il rosso rimediato contro il Verona. 1, 2 o tre giornate? Questo verrà valutato dal giudice sportivo, anche se a dire il vero l’intervento non è parso cattivissimo. Fatto sta che mister Gattuso dovrà fare a meno del fenomeno rossonero, unico calciatore capace di far saltare il banco con il suo 1 contro 1 fulmineo. Ebbene, adesso da più ...

Milan - Suso e Romagnoli saltano l'Atalanta. L'iberico rischia due giornate - emergenza contro l'Atalanta : ... brillano le stelle di Milinkovic-Savic e Ilicic Serie A, il posticipo tra Atalanta e Lazio si chiude con un pirotecnico 3-3 Dove vedere Atalanta-Lazio: diretta tv e streaming live oggi ore 20.45

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Romulo inesauribile - Suso unico a salvarsi tra i rossoneri : Notizie sul tema Verona-Milan 3-0: Caracciolo, Kean e Bessa affondano i rossoneri (Video Gol) Dove vedere Verona-Milan: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 17 dicembre 2017 Mercato Milan, ...

Verona-Milan 3-0 : Caracciolo - Kean e Bessa umiliano Gattuso - Suso espulso : senza fine la crisi del Milan: i rossoneri perdono 3-0 al Bentegodi contro il Verona giocando una delle peggiori partite in stagione. I padroni di casa, penultimi in classifica prima di questo ...