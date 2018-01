Milan | Procura indaga sulla vendita? Berlusconi | pm ipotizza reato di riciclaggio

Vendita Milan - il procuratore Greco : "Nessun procedimento penale sulla compravendita del club" : Secca smentita della procura di Milano sulle indiscrezioni uscite oggi su alcuni quotidiani a proposito di un'indagine sulla cessione della società a un prezzo...

Inchiesta sulla vendita Milan La Procura smentisce il fango : "Allo stato, non esistono procedimenti penali relativi alla compravendita dell'AC Milan". Poco prima di mezzogiorno il Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco incontra i giornalisti e smentisce con nettezza la notizia pubblicata oggi su due quotidiani: l'apertura di un fascicolo di indagine per riciclaggio relativo alla cessione della squadra rossonera ad una compagine cinese. La notizia, pur precisando ...

Milan - media : “Procura di Milano indaga per riciclaggio sulla vendita ai cinesi” : Mesi di dubbi e indiscrezioni. Ora l’inchiesta della Procura di Milano. “Bufera Milan, inchiesta sulla vendita” titola questa mattina La Stampa, dando notizia di un’indagine che ipotizza una cessione della società a prezzo gonfiato e il successivo rientro di una “cifra sostanziosa”. Ipotizzato il reato di riciclaggio. “Nuova tegola giudiziaria sulla campagna di Berlusconi”, aggiunge il quotidiano. La ...

