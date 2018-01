Milan | Mirabelli in missione per Brandt

Calciomercato Milan - Mirabelli lavora per due super acquisti Video : Il #Milan ha deluso notevolmente le aspettative dei tifosi in questa prima parte di stagione; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l'amministratore delegato Marco Fassone potrebbero dunque intervenire sul mercato in questa sessione invernale. Mirabelli sta girando l'Europa per cercare nuovi calciatori adatti al progetto Milan e ora si trova in Germania. Stando a quanto riportano i media tedeschi, il direttore sportivo rossonero avrebbe ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lavora per due super acquisti : Il Milan ha deluso notevolmente le aspettative dei tifosi in questa prima parte di stagione; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l'amministratore delegato Marco Fassone potrebbero dunque intervenire sul mercato in questa sessione invernale. Mirabelli sta girando l'Europa per cercare nuovi calciatori adatti al progetto Milan e ora si trova in Germania. Stando a quanto riportano i media tedeschi, il direttore sportivo rossonero avrebbe ...

Milan - Mirabelli in Germania : si osservano Weigl e altri profili : Milano, 12 gennaio 2018 - Il mercato di gennaio non dovrebbe portare acquisti al Milan ma intanto la dirigenza è partita per la Germania per studiare delle situazioni e capire se ci sono i margini per ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in Germania? Quanti nomi sul taccuino : Calciomercato Milan, le possibili trattative per giugno Il Milan non farà mercato per questo gennaio, così Mirabelli ha chiarito le mosse dei rossoneri. Il mercato ripartirà a giugno. Mirabelli, allora inizia a lavorare sotto traccia per alcuni talenti in giro per l’Europa. Oggi volerà in Germania per vedere la partita tra Leverkusen e Bayern Monaco, prevista sta sera alle 20.30. Sul suo taccuino ci sono moltissimi nomi, tra cui ...

Milan - Mirabelli punta sulla Germania : interesse per Julian Brandt e Max Meyer : Weekend di lavoro per il ds del Milan , Massimiliano Mirabelli . Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport , tra gli obiettivi di Mirabelli c'è il 21enne Julian Brandt , ala del Leverkusen e della nazionale tedesca. Sotto i riflettori del Milan c'è poi Max Meyer , 22 anni dello Schalke , il cui ...

Calciomercato Milan - Mirabelli vola in Germania : tutti gli obiettivi dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan prova a recuperare posizioni in classifica, la squadra di Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Crotone. Adesso a tenere banco è il mercato, viaggio in Germania per Mirabelli con l’intenzione di visionare diversi calciatori. obiettivi in Budesliga, si preannunciano altre operazioni dopo quelle di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato Milan/ News - Mirabelli osserva Weigl del Borussia (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Massimiliano Mirabelli vola in Germania per seguire da vicino Julian Weigl del Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:34:00 GMT)

Premium Milan - Mirabelli vola in Germania : visionerà Weigl : Da anni il calcio tedesco sforna giocatori importanti e non a caso la Nazionale è tra le più forti al mondo. Stando alle news di calciomercato Milan di Premium Sport , il direttore sportivo rossonero ...

Milan - Mirabelli conferma la trattativa per un difensore : Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha confermato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'offerta del Boca Juniors per Gustavo Gomez : 'È la trattativa più concreta'.

Milan - Mirabelli : “Il mercato in entrata è chiuso” : Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” Continua a leggere L'articolo Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Milan/ News - Preziosi vuole Locatelli : Mirabelli dice no (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Genoa avrebbe tentato di assicurarsi in prestito il centrocampista del club.

Ac Milan/ News - Mirabelli chiude il calciomercato : non prendiamo nessuno - vogliamo valorizzare la rosa : Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Milan - la sentenza di Mirabelli : 'Mercato chiuso in entrata' : ... i quali sarebbero intenzionati a tenersi il gruppo di calciatori attuali, senza operare sul mercato alla ricerca di talenti sparsi per il mondo. Gli obiettivi stagionali sono oramai stravolti, si ...

Milan - l’annuncio di Mirabelli : “ecco cosa faremo sul mercato”. Poi svela il futuro di Donnarumma e gli sms di Montella : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, in cui ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla strategia del club rossonero per questo mercato di gennaio: “In entrata non faremo nulla, ve lo dico come informazione ufficiale. In uscita qualche movimento ci potrebbe essere, ma cose piccole. I nomi sono quelli che stanno circolando, quello ...