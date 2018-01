Microsoft Edge per Android si aggiorna con una nuova modalità lettura

: RT @WindowsBlogIta: #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 - Kubiac6666 : RT @WindowsBlogIta: #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 - WindowsBlogIta : #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 - Ivan_D_Onofrio : #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 - filippo_mol : #MicrosoftEdge per #Android si aggiorna alla versione 1.0.0.1552 -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 13 gennaio 2018) Breve comunicato per segnalarvi che il browsersi èto recentemente sul Google Play Store per tutti i dispositivi. L’mento, numerato 1.0.0.1552., viene accompagnato questa volta fortunatamente da un changelog specifico:di. Condividi link e testo da altre app in. Supporto per le icone adattive diOreo. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al download(Free, Google Play) →