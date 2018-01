: RT @Krieg_Wilhelm: Sordomuta aggredita da tre nigeriani a #Mestre! La situazione ci sta sfuggendo di mano. O mettiamo un governo che si dec… - robylum : RT @Krieg_Wilhelm: Sordomuta aggredita da tre nigeriani a #Mestre! La situazione ci sta sfuggendo di mano. O mettiamo un governo che si dec… - Laura63A : RT @ultimenotizie: Aggrediscono e rapinano una donna sordomuta e scappano con la sua borse e il cellulare. Tre nigeriani attestati a #Mestr… - AdrMontanaro : Mestre, tre nigeriani aggrediscono una sordomuta per rubarle il telefono - RenatoLega : RT @Krieg_Wilhelm: Sordomuta aggredita da tre nigeriani a #Mestre! La situazione ci sta sfuggendo di mano. O mettiamo un governo che si dec… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Trehanno aggredito unaperile la borsetta. La rapina è avvenuta nel sottopasso pedonale della stazione della città. I tre si sono avvicinati e hanno iniziato a strattonare la 43enne. Prima le hanno rubato il, fondamentale per lei per comunicare, e poi, dopo averla strattonata di nuovo, le hanno rubato la borsetta.La donna, impossibilitata a chiedere aiuto, ha potuto dare l'allarme solo una volta rientrata a casa e attrverso i familiari ha sporto denuncia. Come riporta Il Giornale di Vicenza, i tre uomini, di 19, 22 e 25 anni, sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza.Gli agenti sono riusciti a bloccarli nel giro di un paio d'ore in un luogo vicino alla stazione, zona dove i due hanno compiuto la rapina. Ora per loro è scattatato il fermo per rapina aggravata. La vittima è stata accompagnata al ...