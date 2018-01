: Rapinano sordomuta,pensavano che non vedendoli non avrebbe parlato? che bastarxi bloccati da polizia a Mestre - elenabulla1 : Rapinano sordomuta,pensavano che non vedendoli non avrebbe parlato? che bastarxi bloccati da polizia a Mestre - PaoloCaminiti1 : RT @annaros70527446: Sottopasso da incubo a Mestre: in tre rapinano una donna sordomuta - Paolootino : RT @ultimenotizie: Aggrediscono e rapinano una donna sordomuta e scappano con la sua borse e il cellulare. Tre nigeriani attestati a #Mestr… - annaros70527446 : Sottopasso da incubo a Mestre: in tre rapinano una donna sordomuta - L_e_o_t_o_n : Mestre, rapinano sordomuta: arrestati tre nigeriani -

Tre cittadini nigeriani di 19, 22 e 25 anni sono statiper rapina aggravata ai danni di una donnadi 43 anni. E' successo a. I 3 stati individuati grazie a indagini lampo della PolFer e della Questura, Gli aggressori hanno strattonato la donna per sottrarle il telefonino particolare per lei indispensabile per comunicare, e per impadronirsi della borsa. Impossibilitata a chiedere aiuto la vittima è andata a casa e aiutata dai familiari è stata portata al Pronto soccorso e ha poi sporto denuncia.(Di sabato 13 gennaio 2018)