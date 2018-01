: Meno incassi e spettatori, 2017 da dimenticare per il cinema italiano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Meno incassi e spettatori, 2017 da dimenticare per il cinema italiano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TutteLeNotizie : Meno incassi e spettatori, 2017 da dimenticare per il cinema italiano - scoopscoop6 : Meno incassi e spettatori, 2017 da dimenticare per il cinema italiano - micheleiurillo : Meno incassi e spettatori, 2017 da dimenticare per il cinema italiano - eliadallaglio : Strali a non finire perché nel 2017, nei cinema italiani, ci sono stati molti meno spettatori e incassi rispetto al… -

(Di sabato 13 gennaio 2018)nelle sale esoldi in cassa: iitaliani hanno chiuso ilcon uno dei risultati peggiori degli ultimi cinque anni. E questo per effetto soprattutto del calo dei film made in Italy. Secondo i dati dell’Associazione nazionale industrietografiche, audiovisive e multimediali (Anica), l’anno scorso le pellicole italiane hanno perso il 46,35% del box office e il 44,21% dei biglietti rispetto al 2016. Anno da incorniciare, quest’ultimo, e difficile da replicare, perché nelle sale si proiettava Quo vado di Checco Zalone. La pellicola del comico barese ha sbancato il botteghino. Ha incassato 65,3 milioni di euro, il 9,9% dei ricavi complessivi di tutto il box office nazionale. E il film è stato visto dall’8,9% degliin sala. A dare manforte ai risultati delnostrano hanno concorso i 17,3 milioni didi Perfetti sconosciuti. La somma ...