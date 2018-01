: Medico Casa Bianca, Trump e' in salute 'eccellente' - cjmimun : Medico Casa Bianca, Trump e' in salute 'eccellente' - EvaMontefiore : Lo voglio anch’io il medico della Casa Bianca #tgla7 - briand22860369 : @TopaM79 Merda bianca? Dovresti andare immediatamente dal medico. - bianca_log : RT @creTania_: Io vorrei solo che gli articoli a carattere medico di alcune pagine siano scritti da medici o da qualcuno di competente o ch… - ines_bianca : è stato il medico, che non voleva storie serie #chilhavisto -

"E' ineccellente", a dirlo ildella Casache lo ha sottoposto al suo primo checkup all' ospedale militare Walter Reed, un esame completo che giunge mentre i suoi detrattori avanzano dubbi sulla suamentale.ha passato 3 ore nella struttura, situata a Bethesda, nel Maryland, poco fuori Washington, prima di andare in Florida per il weekend. molti gli esami a cui è stato sottoposto, nessuno però di tipo psichiatrico o neurologico.(Di sabato 13 gennaio 2018)