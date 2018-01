Maria De Filippi Torna a C' è Posta per te | ma da Sanremo 2018 ad Amici e Uomini e donne

Stefano De Martino / Maria De Filippi dice la sua sulla partenza per L'Isola dei famosi (Verissimo) : Stefano De Martino ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:11:00 GMT)

Maria De Filippi attacca : i cantanti di Amici valgono quanto i big di Sanremo : L'edizione numero 68 di Sanremo è ormai alle porte. Come tradizione le settimane che precedono le dirette sulle reti e radio Rai sono caratterizzate da commenti, opinioni, gossip intorno al mondo sanremese e ai suoi cantanti. Sui social network come Facebook e Twitter, sulle pagine dei giornali si è già tornato a parlare dei compensi stellari dei conduttori, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Francesco Favino, sono stati rivelati particolari ...

C’è Posta per Te 2018 al via. Maria De Filippi : «Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà» – Ospiti e foto : C'è Posta Per Te - prima puntata Nel sabato sera di Canale 5 sta per tornare C’è Posta per Te. L’ormai storico people show condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto la sua ventunesima edizione e ha ampiamente sfondato il muro delle duecento puntate, sarà trasmesso a partire da domani in prime time. Invariato il meccanismo, ormai collaudato: storie di persone comuni che mandano un messaggio a parenti o ad amici per ...

Maria De Filippi contro Emy del Trono Over/ Uomini e Donne - video sfuriata : “Ballate - io vado a farmi un giro” : Maria De Filippi contro Emy del Trono Over di Uomini e Donne. Il video della sfuriata: “Ballate, io vado a farmi un giro”, sbotta la conduttrice, che poi esce dallo studio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:17:00 GMT)