Maltempo | inizio 2018 da record in Piemonte | venti a 200 km h sul Gran Paradiso | 2 metri

(Di sabato 13 gennaio 2018) Dal vento a 200km/h sulle cime del parco delai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200di altitudine, daldi temperature a Torino agli oltre 2di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni delcon scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la temperatura media a Torino è stata di +6.8°C, ben 3,8°C superiore alla norma, la più calda dall’dei rilevamenti storici (1753), e, nonostante il, si sono raggiunti i +10°C in montagna, ad Ala di Stura. Ai 1.150di Pian Audi, a Corio (Torino) la stazione meteo di Arpa ha misurato 464mm di pioggia nell’arco di 4 giorni. A Balme nuovodi pioggia e neve fusa, 319mm in 48 ore. La neve al suolo ha raggiunto i 189cm ...