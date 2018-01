Maksimovic con le valigie in mano | Sassuolo sulle sue tracce

Due azzurri come contropartita per Berardi : sono Tonelli e Maksimovic : Nel calciomercato di gennaio il Napoli farà degli interventi importanti per annullare le criticità che hanno colpito l’organico azzurro. E questo a prescindere dal discorso relativo ai rientri di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, che torneranno con tutta probabilità tra fine gennaio ed il mese di marzo. Con le loro assenze l’organico è scoperto, ma […] L'articolo Due azzurri come contropartita per Berardi : sono Tonelli e ...

Problemi al ginocchio per Maksimovic : non parte con la Serbia : Continua il periodo no legato agli infortuni in casa Napoli. Arriva la pausa per le Nazionali e arrivano anche i primi Problemi per Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato dal portale serbo “Hotsport” infatti, Nikola Maksimovic avrebbe riportato alcuni Problemi al ginocchio non riuscendo così a partire per gli impegni asiatici con la Serbia impegnata in amichevole contro la Cina e la Corea del Sud. […] L'articolo Problemi al ginocchio ...