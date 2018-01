Livorno | a scuola di soccorso | gli studenti imparano il massaggio cardiaco

Livorno : scuola evacuata a causa dello spray - intera classe sospesa : L’episodio è avvenuto presso l’istituto tecnico commerciale Vespucci di Livorno . Lo scorso 18 Dicembre, all’interno dell’edificio scolastico è stato usato uno spray al peperoncino che ha portato, come conseguenza, all’evacuazione della scuola ed al trasferimento di sette ragazzi in ospedale. La dirigente scolastica della scuola , Simonetta Costagliola, ha convocato un consiglio di classe straordinario, a ...

Livorno - spray peperoncino per saltare compito in classe. Scuola evacuata - 7 studenti all'ospedale : Livorno Hanno spruzzato lo spray al peperoncino a Scuola per scampare al compito in classe. Così è scoppiato il caos all'Istituto Tecnico Commerciale Vespucci di Livorno: l'intera Scuola è stata ...