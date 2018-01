LIVE Sport Invernali | DIRETTA 13 gennaio | Brignone prima a Bad Kleinkircheim | Federico

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : sci alpino - Federico Pellegrino - biathlon e short track. Italia - un sabato d’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

Padova Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv : probabili formazioni - orario e risultato LIVE : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:30:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : L’Italia vince il Team Relay di slittino!!! Staffetta maschile del biathlon in testa nella nebbia di Oberhof! Dominio Shiffrin e Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : l’Italia spera nello speed skating. Retrovie in biathlon e slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : speed skating per le medaglie - staffette ambiziose nel biathlon. Azzurri nelle retrovie in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : speed skating per le medaglie - staffette ambiziose nel biathlon. Attesa per lo slalom di Adelboden : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : TUMOLERO CAMPIONE D’EUROPA NELLO SPEED SKATING! Grande giornata azzurra! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Wierer e Goggia sul podio - quarti De Aliprandini e Lollobrigida! Ora De Fabiani e Giovannini! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : WIERER MONUMENTALE SECONDA! Brignone e De Aliprandini ci provano. Italia da urlo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Wierer - Brignone e De Aliprandini per il podio! Bene Nagler-Malleier nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Brignone e De Aliprandini per il podio! Shiffrin e Hirscher davanti a tutti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : una Befana di neve! Shiffrin pazzesca - Brignone c’è per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : una Befana di neve! Brignone e De Fabiani all’attacco - lo speed skating fa sognare. Poi biathlon - salto e tanto altro… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...