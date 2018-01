Ligue 1 | Strasburgo-Guincamp 0-2

Strasburgo-PSG 2-1 - giornata 16 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Primo stop stagionale per il Paris Saint-Germain. La squadra guidata da Unai Emery è stata sconfitta per 2-1 in trasferta dallo Strasburgo L'articolo Strasburgo-PSG 2-1, giornata 16 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ligue 1 - il Psg va k.o. per la prima volta : vince 2-1 lo Strasburgo : La caduta fa ancora più male, perché arriva sul campo di una neopromossa. In teoria una vittima ideale per aprire l'abisso in classifica. E invece anche il Psg dei Neymar, Mbappé e Cavani, che fino ad ...

Ligue 1 - clamoroso tonfo del Psg : Strasburgo in festa : La Ligue 1 in campo per la 16^ giornata, risultato clamoroso nella prima gara di oggi. Si ferma la striscia positiva del Psg, impresa dello Strasburgo che vince davanti al pubblico amico con il punteggio di 2-1. Ospiti che sembrano controllare, la strada sembra in discesa ma è lo Strasburgo a passare in vantaggio al 13′ con Da Costa, alla fine del primo tempo il pareggio di Mbappè. Ci pensa Bahoken al 65′ a regalare tre punti ...

Ligue1 : Psg a Strasburgo - apre il Bordeaux : La regressione di Monaco e Nizza rende incolmabile il divario tra i paperoni del Psg e il resto della Ligue1, nonostante l'accesa rivalita' Neymar-Cavani. I parigini faranno la solita goleada a ...