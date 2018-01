Liberi e uguali | Grasso | “Boldrini chiude al M5s? La comprendo | ma non decide lei”

Liberi e Uguali - a San Giovannisi è costituito il comitato Valdarno aretino : Si è costituito presso la casa del popolo di S. Giovanni Valdarno il comitato Liberi e Uguali Valdarno aretino, aperto a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della sinistra, della ...

Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia : il loro candidato sarà Onorio Rosati : Liberi e Uguali, il partito di sinistra guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso, ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori a presidente della Lombardia, proposta alcuni mesi fa dal Partito Democratico. Nel corso di un’assemblea tenuta The post Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia: il loro candidato sarà Onorio Rosati appeared first on Il Post.

Liberi e Uguali dice no a Gori - sì a Zingaretti. Grasso : rispetto le decisioni della base : All’assemblea di Liberi e Uguali vicino a Milano si respira quasi un senso di liberazione quando i delegati si alzano in piedi e acclamano il loro candidato alle regionali: è Onorio Rosati, una vita in Cgil, consigliere regionale uscente di Mdp. Lo raccontano come un riformista, non certo un incendiario. Stavolta ha deciso di sfidare anche la sua s...

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

Ufficiale il No di Liberi e Uguali a Giorgio Gori. Mandato a Grasso di trattare con Nicola Zingaretti : Liberi e Uguali dice no a Giorgio Gori. A nulla sono valsi appelli e trattative. L'assemblea lombarda di LeU si chiude con una fumata nera: la sinistra candida alla guida della Regione l'esponente di Mdp Onorio Rosati. E gela così le speranze Dem di un aiuto al candidato renziano, nel difficile tentativo di rimonta al centrodestra.Nel Lazio i giochi sono invece ancora aperti e sembrano portare verso un accordo: l'assemblea locale di LeU ...