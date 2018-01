Liam Hemsworth | gli auguri di Miley Cyrus “al migliore amico che abbia”

: RT @mtvitalia: Oggi Liam Hemsworth compie 28 anni, ma il regalo lo facciamo a te: gustalo in tutta la sua bellezza ???? - lorysissy : RT @mtvitalia: Oggi Liam Hemsworth compie 28 anni, ma il regalo lo facciamo a te: gustalo in tutta la sua bellezza ???? - Conti160 : RT @mtvitalia: Oggi Liam Hemsworth compie 28 anni, ma il regalo lo facciamo a te: gustalo in tutta la sua bellezza ???? - Diavoletta55 : RT @mtvitalia: Oggi Liam Hemsworth compie 28 anni, ma il regalo lo facciamo a te: gustalo in tutta la sua bellezza ???? - mtvitalia : Oggi Liam Hemsworth compie 28 anni, ma il regalo lo facciamo a te: gustalo in tutta la sua bellezza ???? - GiuliaZavan : Quando inizi la giornata selezionando le foto più belle di Liam Hemsworth, capisci di aver scelto il lavoro giusto ?? #HappyBirthdayLiam -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di sabato 13 gennaio 2018) Non potevano mancare glidiper il suoche oggi compie 28 anni. La cantante ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio di tre immagini della coppia e nella didascalia ha scritto: “Ildei compleanni alche abbia su questo pianeta“. Happiest birthday to my very best friend on the entire planet! I u! A post shared by(@) on Jan 12, 2018 at 7:16pm PST E il giorno del compleanno,lo ha passato con la fidanzata ma anche con la sua famiglia: i Miam infatti si trovano in Australia, dove hanno festeggiato il Capodanno a casa del fratello dell’attore, Chris, e dove poi si sono fermati per un po’ di vacanza. New candids ofandwith’s family celebrating his birthday in a restaurant Loving’s look a lot! (Her bag reminds me of ...