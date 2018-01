LeU | Grasso | “M5s ondivago | valuteremo intesa dopo elezioni”

LeU - Grasso : visione Gori no di sinistra : 19.36 "Nel Lazio, rispetto alla Lombardia, la situazione è diversa.Il presidente Zingaretti,può dare una svolta a sinistra" Così il leader di LeU, Grasso. Alle accuse di Gori replica:"Odio? Noi parliamo di politiche di sinistra".LeU favorisce la Lega? "Puntiamo ai voti persi da Renzi", afferma. Possibile un' intesa con M5S? "Valuteremo dopo le elezioni.Certo il Movimento è ondivago". Renzi-De Benedetti? "Se fossi premier starei più attento ...

Lazio - dopo il no a Gori LeU pronto a intesa con Zingaretti. Grasso : “Incoerenti? No - problema di politiche non di uomini” : Avversari del Partito democratico renziano alle politiche e alle Regionali in Lombardia, ma pronti a trattare un’intesa nel Lazio, dopo gli appelli all’unità arrivati dal fronte dem e dai “padri nobili” Veltroni e Prodi. Se Liberi e Uguali di Pietro Grasso ha deciso di non sostenere Giorgio Gori, candidato del centrosinistra lombardo, al contrario cercherà la via dell’accordo con il governatore uscente Nicola ...

Lo schiaffo di Grasso ai Dem In Lombardia LeU va da solo : «I l centrosinistra non esiste più». Lo ha certificato l'assemblea lombarda di Liberi e Uguali, che ieri ha ufficialmente deciso la corsa autonoma alle Regionali del 4 marzo. Bando alle ipotesi, alle pressioni, alle aperture e alle offerte di dialogo. Il certificato di morte dell'alleanza costruita intorno al Pd è stata un'assemblea piena di vita politica, convocata nel salone di una storica cooperativa di ...

LeU : mandato a Grasso per dialogo Lazio : 21.36 L'assemblea di LeU Lazio ha dato mandato a Grasso per aprire un confronto con Zingaretti in vista delle regionali. "Ho ricevuto un mandato preciso su temi precisi, se Zingaretti accetterà questi temi saranno i temi di Liberi e Uguali" ha spiegato Grasso. Il presidente del Senato porterà a Zingaretti, spiega Paolo Cento, una "proposta politica chiara" con punti di programma su ambiente, sanità, trasporti e che definisce il perimetro ...

Prodi e Veltroni a Pd e LeU : 'Uniti alle regionali'. Grasso : 'art. 18 per tutti' : L'appello all'unità della sinistra dell'ex premier ed ex segretario, almeno per le regionali di Lazio e Lombardia: 'un delitto presentarsi divisi' il messaggio. Se ne parlerà martedì prossimo in ...

"Università gratis per tutti? Attenti agli iscritti fasulli". L'ex ministro Vincenzo Visco - ora con LeU - invita Pietro Grasso a correggere il tiro : La proposta di abolire le tasse universitarie, lanciata dal leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, può portare a un grande rischio, quello di ritrovarsi con gli Atenei "intasati da iscritti virtuali, fasulli". L'avvertimento arriva da Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze nel primo governo Prodi, ora tra i sostenitori di LeU e tra i partecipanti all'assemblea nazionale del neonato partito. Una proposta, quella di Grasso, che Visco ...