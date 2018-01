: RT @ilpost: L’editoriale di Repubblica sulle accuse all’ex editore Carlo De Benedetti - reveladormusic : RT @ilpost: L’editoriale di Repubblica sulle accuse all’ex editore Carlo De Benedetti - ilpost : L’editoriale di Repubblica sulle accuse all’ex editore Carlo De Benedetti - ilposticino : L’editoriale di Repubblica sulle accuse all’ex editore Carlo De Benedetti - notiveri : L’editoriale di #Repubblica sulle accuse all’ex editore Carlo #DeBenedetti: In un editoriale non firmato in prima p… - abersani : RT @Capezzone: Pena profonda per l'editoriale di #Repubblica che, come un gatto sugli specchi, cerca di prendere le distanze dai "fatti per… -

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 13 gennaio 2018) In un editoriale non firmato in prima pagina, la redazione diha ribadito la sua indipendenza dall’imprenditoreDe, che è stato a lungodel quotidiano e che di recente è stato coinvolto in un caso politico L’editoriale diall’exDeIl Post.