Lecce- Catania | Via del mare carico | prevendita da sballo | primo sold out

Voglia di Lecce : i biglietti venduti per le gare contro il Matera ed il Catania Video : La pausa è snervante per i tifosi di calcio. La Voglia di vedere la propria squadra giocare è altissima ed il Salento non fa eccezione. A #Lecce in queste ore, si inizia a parlare sempre di più del big match contro il Catania [Video] che si giochera' domenica 21 gennaio alle ore 14.30, ma prima la squadra giallorossa dovra' affrontare un altro match: quello di Coppa Italia di #Serie C contro il Matera. L'attesa, obiettivamente, è ben diversa: il ...

Lecce-Catania : sorpresa - il big match perde un protagonista Video : Il big match della #Serie C si avvicina e l'atmosfera è di grande attesa sia nel Salento che in casa Catania. #Lecce-Catania è la gara delle gare, quella che davvero può cambiare um'intera stagione. Infatti, in caso di vittoria del Lecce, i giallorossi andrebbero a più 7 dai siciliani, mettendo davvero un distacco importante rispetto agli avversari; di contro, una vittoria del Catania, riaccenderebbe le speranze dei siciliani che si ...

Lecce- Catania : record di spettatori? La capienza del Via del mare e i numeri Video : La gara delle gare in Serie C [Video], è #Lecce- Catania del 21 gennaio. Niente da dire: sara', probabilmente, una delle sfide più importanti dell'intero campionato di #Serie C, girone C. Il match è attesissimo in entrambe le citta' e da tutte e due le tifoserie. Anche se i dirigenti continuano a ripetere che la sfida non sara' decisiva, c'è da ammettere che un'eventuale vittoria del Lecce porterebbe i giallorossi a più 7 dai siciliani: un bel ...

Lecce- Catania : record di spettatori? La capienza del Via del mare e i numeri : La gara delle gare in Serie C, è Lecce- Catania del 21 gennaio. Niente da dire: sarà, probabilmente, una delle sfide più importanti dell'intero campionato di Serie C, girone C. Il match è attesissimo in entrambe le città e da tutte e due le tifoserie. Anche se i dirigenti continuano a ripetere che la sfida non sarà decisiva, c'è da ammettere che un'eventuale vittoria del Lecce porterebbe i giallorossi a più 7 dai siciliani: un bel passo avanti ...

Lecce - alla fine il pareggio a Trapani vale oro : il botto di Capodanno lo fa la Casertana a Catania - : Di rigore la prima di mister Scienza Debutto con successo per mister Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli. I baresi tornano al successo dopo otto turni contro il Racing Fondi grazie a un gol ...

Serie C : girone C - bene Lecce e Catania : ROMA, 23 DIC - Risultati della 20/a giornata, 1/a di ritorno, del girone C di Serie C. Akragas-Matera 1-1 (venerdì); Bisceglie-Paganese 3-1; Casertana-Catanzaro 2-1; Cosenza-Monopoli 2-0; Juve Stabia-...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Catania - aggancio temporaneo al Lecce! : Risultati Serie C, 20^ giornata: Classifiche aggiornate, diretta gol live score del primo turno di ritorno nei gironi A e C. Livorno e Lecce campioni d'inverno e favoriti per la promozione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:16:00 GMT)

Serie C : continua la sfida sul mercato tra Lecce e Catania - ecco gli obbiettivi Video : E' finito il girone di andata in #Serie C ed ora tutti gli occhi sono puntati sul mercato [Video] della sessione invernale. Si sposta dunque nelle sedi del calciomercato la sfida tra Lecce e Catania, desiderose di rinforzare i loro organici per raggiungere l'obbiettivo della Serie B. Lecce e Catania trattano lo stesso calciatore Il Lecce [Video] vuole puntellare la difesa e starebbe sondando il terreno per il centrale difensivo della Ternana ...

'Era il Lecce che volevo'. Liverani lancia i suoi e si prepara al girone di ritorno : tiene il passo solo il Catania - flop Trapani : A Di Piazza è mancata solo la marcatura, Caturano l'ha voluta tanto, Torromino è entrato bene nell'economia della gara. Su Di Piazza, è uscito anzitempo dopo una botta: credo che abbia accusato un ...

Il Trapani ferma la corsa del Catania - spettacolo tra due grandi piazze : sorride il Lecce [FOTO] : 1/14 LaPresse/Giovanni Pappalardo ...

Trapani- Catania - l'arbitro è Leccese - tifosi imbestialiti : 'dov'è la logica?' Video : Polemiche, tensione, limitazioni per la trasferta [Video] e chi più ne ha più ne metta: Trapani- #Catania è soprattutto questo. A 48 ore dal match, la tensione si evidenzia non solo nelle due citta', ma anche e soprattutto sui social network attraverso i commenti dei tifosi. Tantissime polemiche Gia' nei giorni scorsi, l'apertura della trasferta ai soli tesserati della provincia di Catania [Video] aveva creato tantissime polemiche, stavolta la ...

Serie C il Catania vince il derby : Lecce fermato : Catania - Il Catania torna a tallonare il Lecce per la vetta del girone C di Serie C. Adesso i punti di distacco sono tre (37 contro 34) e l'undici siciliano ha una gara in meno. Potenzialmente le due ...

Serie C Lecce - niente gol. Il Catania accorcia : Catania - Il Catania torna a tallonare il Lecce per la vetta del girone C di Serie C. Adesso i punti di distacco sono tre (37 contro 34) e l'undici siciliano ha una gara in meno. Potenzialmente le due ...

Lecce-Reggina - da Catania Lo Monaco accusa : “successe cose non normali…” : “Sto sempre attento a parlare del Lecce, ogni dichiarazioni sembra fatta contro questa squadra. Di certo, vedere una squadra in vantaggio di due gol e prendere tre gol in dieci minuti, non è una cosa normale… Complimenti al Lecce, di certo che la Reggina contro di noi ha fatto una grossa gara, quasi la partita della vita. La prova del portiere Cucchietti è stata davvero importante, contro il Lecce è stato sfortunato…”. Sono le parole rilasciate ...