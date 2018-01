Le foto della prima partita allo stadio per le donne saudite

La foto della prima partita allo stadio per le donne saudite : È stato abolito il divieto che impediva loro di guardare le partite dal vivo: alcune tifose si sono viste a una partita di Serie A giocata ieri a Gedda The post La foto della prima partita allo stadio per le donne saudite appeared first on Il Post.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI?/ La modella in silenzio sui social dopo la foto di coppia : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA SONO realmente FIDANZATI? La coppia continua a giocarci su e l'ex tronista non si sbilancia mantenendo il segreto sulla sua vita privata.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:16:00 GMT)

Ciclismo - Ecco la nuova maglia tricolore di Fabio Aru! Il ciclista orgoglioso della divisa foto : Fabio Aru svela la versione definitiva della maglia tricolore che utilizzerà fino ai prossimi campionati italiani Fabio Aru ha svelato finalmente la versione definitiva della maglia tricolore che ...

Dacia Duster - la prova de Il Fatto.it – L’evoluzione della specie – foto : Lo avevano soprannominato “Camoscio d’Abruzzo”, Vito Taccone. Sulle salite del Parco Nazionale del Gran Sasso, lo scalatore di Avezzano che vinse otto tappe del Giro d’Italia tra il ’61 e il ’66, sudava e smadonnava e metteva benzina nelle gambe. Sulle stesse salite, e pure tra saltafossi e inclinazioni sterrate da sballo, sono questi invece i giorni della presentazione all’italica stampa ...

Bianca Atzei altezza e peso : foto fisico della cantante : altezza e peso di Bianca Atzei? Molti si sono posti questa domanda, soprattutto quelli che credono che sia troppo magra e che hanno a cuore la sua salute. La cantante sta benissimo, non c'è alcun motivo di preoccuparsi, e spesso condivide foto del fisico su Instagram con cui dimostra che si allena e mangia... pure tanto! Parla sempre piacevolmente con i suoi follower, che sono aumentati di numero dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo ...

L'Abruzzo dice sì a rifiuti di Roma. Meloni pubblica su Facebook la foto di un maiale tra l'immondizia della Capitale : La polemica politica sui rifiuti nella Capitale non si ferma. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblica su Facebook la foto di un maiale che rovista tra l'immondizia della Capitale.

L'Abruzzo dice sì a rifiuti di Roma : saranno trasferiti per 90 giorni. Giorgia Meloni pubblica su Facebook la foto di un maiale tra l'immondizia della Capitale : DalL'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio.Tra le condizioni poste dalla Giunta abruzzese per poter accogliere i rifiuti di Roma ...

Mika cittadino onorario di Firenze - riceve le chiavi dal sindaco Nardella : “Prometto che non le lascerò sull’autobus” (foto e video) : Mika cittadino onorario di Firenze, riceve le chiavi della città dalle mani del sindaco Dario Nardella e promette ironicamente che non le perderà e non le lascerà in autobus. La cerimonia di consegna dell'onorificenza si è tenuta il 10 gennaio 2018 a Palazzo Vecchio, nella Sala Leone X, alla presenza del sindaco che ha pronunciato emozionanti parole rivolte ad uno degli artisti internazionali più seguiti ed apprezzati, che dell'Italia ha ...

CHIARA FERRAGNI - LA GRAVIDANZA DI LEONE/ Ecco quanto pesa - l'ironia dei fan continua dopo la foto della pancia : CHIARA FERRAGNI informa i suoi fan riguardo i progressi della sua GRAVIDANZA, giunta oramai al settimo mese. Ma nonostante sia cresciuta di 8 chili, l'ironia non manca...(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:06:00 GMT)

Ecco (forse) una foto del satellite segreto Zuma prima della sua scomparsa : Due immagini pubblicate su Twitter mostrano una strana spirale luminosa nel cielo che potrebbe essere stata generata dopo il lancio di Zuma

MORGAN / foto - venduto all'asta il manoscritto originale della canzone 'Altre forme di vita' dei Bluvertigo : MORGAN ha deciso di liberarsi di molti oggetti del suo passato, vendendoli all'asta. Tra di essi il più ricercato è il manoscritto originale di 'Altre forme di vita' dei Bluvertigo.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio : foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano De Martino e la nuova fidanzata Gilda Ambrosio. Dopo la presunta crisi raccontata dai medi qualche mese fa, la coppia ha trascorso il Capodanno insieme. Con i due pure Santiago, il figlio che il ballerino di Amici […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago ...

BMW - Le foto spia della Serie 8 cabrio : La BMW Serie 8 è stata nuovamente fotografata su strada. Questa volta l'ambientazione è quella invernale delle strade scandinave e soprattutto l'esemplare è quello con carrozzeria cabriolet, che dovrebbe seguire di poco il debutto della coupé nel 2019.Classico tetto in tela. Come già appurato nei mesi scorsi la BMW ha scelto di mantenere la classica capote in tela anche per la Serie 8, confermando così la soluzione vista sulla precedente Serie ...