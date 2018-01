Lazio-De Vrij | i dettagli del rinnovo che non convince | la clausola “sale” ma resta

DE VRIJ / Rinnovo - cresce la fiducia da parte della Lazio : La Lazio sarebbe ad un passo nel trovare l'accordo con il difensore olandese Stefan De VRIJ per il Rinnovo. Cambio di rotta improvviso dopo il pessimismo degli ultimi mesi(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:48:00 GMT)

De Vrij/ Rinnovo - la Lazio ad un passo dall'accordo con il difensore olandese : La Lazio sarebbe ad un passo nel trovare l'accordo con il difensore olandese Stefan De Vrij per il Rinnovo. Cambio di rotta improvviso dopo il pessimismo degli ultimi mesi(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:04:00 GMT)

Lazio - de Vrij potrebbe rinnovare : ROMA, 12 gennaio 2017 – La Lazio e Stefan de Vrij , è questo il dilemma che tiene banco in casa biancoceleste e l'argomento più battuto. Da tempo Lotito e Tare hanno fatto la loro offerta al giocatore ...

Lazio - spiragli di rinnovo per de Vrij : ingaggio da top player e clausola più bassa : Cambio di rotta verso il rinnovo. Stefan de Vrij e la Lazio non sono più così distanti. Il difensore olandese, in scadenza di contratto con la società biancoceleste il prossimo 30 giugno, avrebbe ...

Lazio - finisce l’incubo De Vrij : l’olandese firmerà il rinnovo : Lazio, finisce l’incubo De Vrij: l’olandese firmerà il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, finisce L’INCUBO DE Vrij – Stephan De Vrij continuerà a giocare nella Lazio. Quando sembrava ormai che il difensore fosse pronto a fare le valigie, visto il suo contratto in scadenza, arriva la bella notizia per tutti i tifosi ...

Calciomercato Lazio - clamoroso colpo di scena sul futuro di De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante in campionato, Europa League e Coppa Italia, l’intenzione è continuare a sorprendere fino al termine della stagione. Nelle ultime ore clamoroso colpo di scena sul futuro del difensore De Vrij, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il calciatore al rientro dalle vacanze dovrebbe rinnovare il contratto con i biancocelesti. Accordo per ...

La Lazio sorride : De Vrij non lascia. È pronto il rinnovo : Ora la svolta appare vicina. E nelle prossime ore potrebbe condurre Stefan De Vrij al rinnovo con la Lazio. Segnali che si susseguono in attesa però che un accordo, preannunciato già dallo scorso ...

Inter su de Vrij - ma la Lazio spera ancora : Anzi, come si legge sul Corriere dello Sport , il club biancoceleste sogna il ribaltone e non esclude il sì a sorpresa a un rinnovo da 2,5 milioni di euro netti all'anno fino al 2021 con una clausola ...

Lazio - Lotito prende in mano la situazione : “volete De Vrij? Ecco la richiesta” - ma vale non per tutti… : Il caso De Vrij accende il calciomercato della Lazio. Il calciatore olandese non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il club e sebbene Lotito abbia fatto la sua proposta al calciatore, sta già pensando alle eventuali mosse in caso di diniego da parte di De Vrij. Ebbene, secondo quanto riportato da Premium Sport, il patron della Lazio avrebbe intenzione di cedere a gennaio il calciatore qualora non rinnovasse. La richiesta del club ...

Lazio - Lotito chiede 30 milioni per cedere subito De Vrij : Lazio, Lotito chiede 30 milioni per cedere subito De Vrij Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, Lotito chiede 30 milioni – Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha intenzione di mollare la presa riguardo alla possibile cessione di Stephan De Vrij. Il difensore olandese è in scadenza di contratto ed è in trattative con il club per il rinnovo. ...

Lazio - cinque nomi per sostituire de Vrij : La Lazio pensa già a come sostituire Stefan de Vrij e come riferisce Il Corriere dello Sport ci sono cinque nomi per sostituire il centrale olandese: Rodrigo Caio del San Paolo, Jozo Simunovic del Celtic, Neven Subotic in scadenza col Borussia Dortmund, Diego Reyes e Ivan Marcano del ...

Calciomercato Lazio - De Vrij tiene sulle spine i biancocelesti : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – Ancora nessuna risposta da Stephan De Vrij che continua a tenere sulle spine la Lazio. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Il club biancoleste si è spinto al massimo delle sue possibilità mettendo sul piatto una ricca offerta da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ad obiettivi che avvicinano l’ingaggio a 3 milioni di ...

Calciomercato Lazio : si cerca accordo con De Vrij - a breve arriva Caceres : L’olandese non ha ancora trovato una soluzione con la società, saranno giorni decisivi. Il rebus sulla soluzione contrattuale di Stefan De Vrij non è stato ancora risolto e comincia a diventare un problema grande per la società. La preoccupazione dei tifosi e soprattutto di mister Inzaghi è alta, lo stesso tecnico ha più volte espresso che come regalo natalizio avrebbe voluto il rinnovo del centrale anche se fino ad ora Babbo Natale, ...

De Vrij - ed il rinnovo che non arriva : la “gestione” del caso da parte della Lazio è da applausi : La Lazio continua a sorprendere per i suoi risultati sul campo sotto la guida di mister Inzaghi, ma sorprende positivamente anche la gestione da parte della società del caldissimo caso De Vrij. Come noto il contratto del calciatore olandese scadrà nella prossima estate e già da adesso è libero di discutere con altri club nel caso in cui non volesse rinnovare con la Lazio ovviamente. Ebbene, il modo nel quale il club del presidente Lotito sta ...