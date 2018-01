Lady CasaPound in tv con Santoro | polemica su Carlotta Chiaraluce

Carlotta Chiaraluce - la Lady CasaPound campionessa di voti a Ostia : È lei la campionessa di preferenza a Ostia. Carlotta Chiaraluce, 33 anni, passione per la musica, militante di CasaPound e compagna di Luca Marsella, il candidato presidente del Municipio X della Capitale che ha portato il partito neofascista ad uno storico 9%.Chiaraluce di preferenze personali ne ha prese 1.788 preferenze, più di chiunque altro. Purtroppo per lei, CasaPound è riuscita a strappare un solo seggio che dunque, per legge elettorale, ...