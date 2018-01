La Stampa | inchiesta sulla vendita del Milan La Procura di Milano smentisce

Inchiesta vendita Milan - Ghedini : 'Da Stampa un'aggressione con notizia falsa. Reagiremo' : ... oltre che salvaguardia, di un sistema democratico' afferma, 'quando però si utilizzano false notizie non già per informare ma per aggredire e danneggiare una parte politica durante una delicata ...

Ghedini dice che non c'è alcuna inchiesta sul Milan 8 (che la Stampa diffama) : Roma, 13 gen. (askanews) Non c'è alcuna indagine sulla vendita del Milan, come conferma anche la procura di Milano. La stampa, quindi, dimostra una 'pervicace volontà diffamatoria' nei confronti di ...

La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan : In un articolo pubblicato oggi in prima pagina, la Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan da parte di Silvio Berlusconi all’imprenditore cinese Yonghong Li, finalizzata nella primavera del 2017. L’inchiesta, coordinata dal The post La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan appeared first on Il Post.

Europa e immigrazione - l’inchiesta Financial Times-La Stampa : Europa e adesione all’euro, immigrazione, populismo, tasse e economia: quanto sono cambiate le percezioni e gli orientamenti degli italiani, durante questa stagione controversa della politica italiana ed europea, su queste materie? Superata da poco la cruciale elezione tedesca, con la lunga corsa verso le elezioni politiche italiane che di fatto co...

Europa e immigrazione - l’inchiesta Financial Times-La Stampa : Europa e adesione all’euro, immigrazione, populismo, tasse e economia: quanto sono cambiate le percezioni e gli orientamenti degli italiani, durante questa stagione controversa della politica italiana ed europea, su queste materie? Superata da poco la cruciale elezione tedesca, con la lunga corsa verso le elezioni politiche italiane che di fatto co...