La Roma blinda Alisson | Psg e Liverpool? Ripassare in estate!

Calciomercato Roma/ News - Renga : Strootman? Blindato in estate - e ora… (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:37:00 GMT)

Questore Roma : Città non blindata - allarme mai venuto meno. : Roma– Il Questore di Roma, Guido Marino, a margine della conferenza stampa in cui ha tracciato il bilancio dell’attività della Questura di Roma per l’anno 2017.”Io non ho mai... L'articolo Questore Roma: Città non blindata, allarme mai venuto meno. su Roma Daily News.

Sicurezza - Questore di Roma traccia bilancio 2017 : "Impegno ma mai città blindata" : "Vogliamo darvi conto di un impegno elevato che ha coinvolto tutti settori della Sicurezza e dell'ordine pubblico, lo stadio, le manifestazioni, l' allarme terrorismo che ha condito tutti gli aspetti ...

Sicurezza - Questore di Roma : la Capitale mai stata blindata : Roma, 8 gen. (askanews) 'Per quanto mi riguarda' quello dell'attività della questura di Roma è 'un bilancio esaltante': lo ha detto il Questore di Roma Guido Marino, in una conferenza stampa durante ...

Roma - Capodanno blindato per 150mila : allerta botti fuorilegge : Mancano poche ore e una marea umana si riverserà già prima della mezzanotte per le strade del centro di Roma. Punto più affollato, come prevedibile, Circo Massimo, dove si terrà il tradizionale ...

A Roma un Capodanno blindato : "Massimo impegno di ogni singolo operatore, straordinaria attenzione nel controllo del territorio e presidio capillare nelle zone di concentrazione di persone". Sono gli obbiettivi fissati dal ...

Roma - Capodanno blindato : 1.200 agenti in strada e 20 varchi di controllo : Ultima ordinanza anti-botti nella Capitale, dal prossimo anno farà parte (in modo permanente) del nuovo regolamento di polizia urbana. varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione ...

Roma - Natale blindato a piazza Navona : numero chiuso e metal detector : Roma. Saranno feste blindate, con l'allerta ai massimi livelli. I recenti episodi di terrorismo hanno come sempre mobilitato la macchina della sicurezza e il ministero dell'Interno ha inviato a tutte ...

Cortei a Roma - centro blindato per due giorni : oggi sfilano gli studenti - domani i migranti : Due giorni di Cortei e caos in centro. Si comincia oggi con la manifestazione degli studenti non autorizzata contro l'alternanza scuola-lavoro. Appuntamento alle 9,30 in piazza della Repubblica, si ...

Roma - Natale blindato : più agenti davanti ai monumenti : Arriva il piano sicurezza di Roma per le festività natalizie, oggi al centro del comitato per l'ordine e la sicurezza a cui ha partecipato anche la sindaca Virginia Raggi. A riferire l'esito della ...

Roma - piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate protesta : “Così la gente non può venire a messa” : piazza SS Apostoli chiusa per la manifestazione di Salvini contro Ius soli e immigrazione. Un problema per fra Agnello Stoia che non ha potuto svolgere messa in quanto i fedeli erano impossibilitati ad entrare. Il prete è poi uscito per protestare contro la polizia. L'articolo Roma, piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate protesta: “Così la gente non può venire a messa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - sit-in della Lega contro Ius soli : piazza Santi Apostoli blindata : E' appena iniziata la manifestazione della Lega a piazza Santi Apostoli contro lo Ius soli. La piazza è blindata dalle forze dell'ordine, camionette della polizia fin dalle prime ore della mattina ...

Roma - Natale blindato anche in periferia : il piano sicurezza : Natale sicuro a Roma. Il piano appena varato dalla Questura sarà in vigore fino al 7 gennaio. Sorvegliati speciali non saranno solo le vie dello shopping in Centro storico, gli obiettivi sensibili ...

Calciomercato Roma/ News - James Pallotta blinda Lorenzo Pellegrini (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: il Presidente James Pallotta blinda Lorenzo Pellegrini.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 04:20:00 GMT)