La Regione Liguria considera il Trofeo Laigueglia come uno dei migliori veicoli per la

Regione Liguria-"Ospedali Galliera" - siglata la nuova convenzione : Genova - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato oggi la nuova convenzione con l'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova. Firma - "La precedente convenzione - ha affermato ...

Maltempo Liguria - la Regione : “800mila euro per danni savonese e spezzino : Ottocentomila euro per la viabilita’ comunale danneggiata dagli eventi alluvionali nel savonese e nello spezzino. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina del 2017. Grazie ai finanziamenti stanziati sara’ possibile intervenire in sette Comuni, sei nel savonese (Osiglia, Pallare, Bormida, Mallare, Erli, ...

Maltempo - da Regione Liguria 800mila euro per ripristino viabilità : Genova, 21 dic. (askanews) La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 800 mila euro per il ripristino dei danni alla ...

Maltempo Liguria : 100.000 euro dalla Regione per il ripascimento delle spiagge : “Con questo finanziamento saremo in grado di ripristinare una parte dei danni procurati dall’eccezionale mareggiata che ha colpito il nostro litorale nella giornata di ieri”. Lo ha detto l’assessore alle manutenzioni del Comune di Genova Paolo Fanghella accogliendo con soddisfazione la decisione della Regione Liguria di stanziare 100mila euro per il ripascimento delle spiagge della citta’. “Una parte di questi ...

Liguria - Toti : in Regione maltempo estremo - cruciali prossime ore : Genova , 11 dic. (askanews) 'È stata una tempesta perfetta, un fenomeno meteo estremo, sia per il variegato modo in cui si è presentato che per la sua intensità. Le prossime ore saranno le più ...

Il maltempo devasta la Liguria : scuole chiuse in quasi tutta la Regione [ELENCO] : A causa dell’ondata di maltempo con allerta Rossa (la piu’ elevata) e arancione (media) in molte aree della Regione, tanti Comuni hanno deciso di mantenere chiuse le scuole. Analogo provvedimento era gia’ stato preso anche per la giornata odierna. Per la giornata di domani martedì 12 Dicembre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nella provincia di: Imperia Savona capoluogo Rapallo Santa Margherita Tutte le ...

Allerta Meteo Liguria : prorogata la criticità per neve su tutta la Regione : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha prorogato l’Allerta Meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo: la criticità è “gialla” dalla mezzanotte fino alle 15 di domani tutta la zona del Ponente ligure compreso l’interno; “gialla” nei Comuni costieri del genovesato; “gialla” lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della ...

Maltempo - da Regione Liguria 11 mln per viabilità nello Spezzino : Genova, 1 dic. (askanews) La giunta regionale della Liguria ha stanziato 11,4 milioni di euro per ripristinare la viabilità nello Spezzino danneggiata dagli ultimi eventi alluvionali. Lo ha annunciato ...

Ilva - Regione Liguria : non diventi una nuova Bagnoli : Genova , 30 nov. (askanews) 'Il rischio vero è di trovarci in una situazione come Bagnoli, che è ferma da una vita con tutti i lavoratori che non sono più dentro. Non lo accetteremo mai. Mi auguro che ...

Liguria - Borrelli : protezione civile Regione è modello nazionale : Genova , 20 nov. (askanews) 'Il sistema della protezione civile della Liguria è pronto a diventare un modello nazionale per altre regioni, grazie all'attenzione riservata al settore dai massimi ...

Ilva - Regione Liguria : Calenda conferma tavolo su Genova : Genova , 16 nov. (askanews) 'Regione Liguria e Comune di Genova si sono riservati di produrre nelle prossime ore osservazioni e possibili richieste di chiarimento e hanno ribadito la necessità di ...

Maltempo - da Regione Liguria 10 mln per opere messa in sicurezza : Genova , 13 nov. (askanews) Quasi 10 milioni di euro sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale della Liguria per interventi di messa in sicurezza e difesa del suolo nelle aree della Liguria più ...