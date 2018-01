La quarta dimensione esiste | lo studio rivoluzionario

: Siamo riusciti a “vedere” la quarta dimensione - Leo_Ruberto : Siamo riusciti a “vedere” la quarta dimensione - lino4219 : Siamo riusciti a “vedere” la quarta dimensione - carmelaband : RT @galileoedit: Siamo riusciti a “vedere” la quarta dimensione - Galileo - galileoedit : Siamo riusciti a “vedere” la quarta dimensione - Galileo - theincipit : Una quarta dimensione: Il passato su un’isola deserta. Il futuro sfuggente tutti i giorni prima di tornare a casa.… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Per molto tempo si è pensato che l'universo avesse tre dimensioni spaziali. Nel 1905 Albert Einstein ci aiutò con la sua teoria della relatività a conoscere anche "ladel tempo". Ma la nuovaspaziale è rimasta nascosta fino ad ora. Ora un recentefa luce sulla teoria della nuovaspaziale. Due gruppi di scienziati statunitensi e europei afferma di aver scoperto la, che non è latemporale. Le loro scoperte sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista Nature. I ricercatori hanno effettuato due esperimenti in cui hanno potuto osservare l'effetto Hall quantico, il movimento di elettroni all'interno di un materiale limitato a due dimensioni mentre questo materiale passa attraverso un campo magnetico in modo perpendicolare, e hanno dimostrato teoricamente che questo effetto può essere esteso in quattro dimensioni ...