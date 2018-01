La neve sulle dune del Sahara catturata nelle immagini dei satelliti GALLERY

Maltempo - inizio 2018 da record in Piemonte : venti a 200 km/h sul Gran Paradiso - 2 metri di neve a Sestriere - caldo record a Torino e 464mm di pioggia in 4 giorni sulle Alpi : Dal vento a 200km/h sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la ...

Eccezionale ondata di gelo sul Giappone - -6°C a Tokyo : tanta neve fin sulle coste del Kyushu alla stessa latitudine del Sahara! : 1/16 ...

Super nevicate sulle Alpi : Piccolo San Bernardo sepolto da oltre 6 metri di neve! [FOTO] : Super nevicate in atto sulle Alpi. Gravi disagi e valanghe tra Piemonte e Valle d'Aosta. Accumulo oltre 6 metri al Piccolo San Bernardo. Maltempo/ Le nevicate continuano a sferzare le regioni del...

Tre metri di neve in poco più di 48 ore : sulle Alpi occidentali adesso non si scia perchè sono sommerse anche le seggiovie [GALLERY] : 1/61 ...

Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : nessun ferito. neve e alberi sulle strade - isolate Cervinia e Cogne – FOTO : Nella notte una valanga si è abbattuta su un condominio al Sestriere, comune in provincia di Torino. La Neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie: in tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate da sole al momento della valanga. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica ...

Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : nessun ferito. neve e alberi sulle strade - isolate Cervinia e Cogne : Nella notte una valanga si è abbattuta su un condominio al Sestriere, comune in provincia di Torino. La Neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie: in tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate da sole al momento della valanga. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica piemontese, ...

Maltempo - bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo Piemonte : Sulle Alpi 2-3 metri di neve - sarà un Gennaio anomalo : Dopo il 2017 da record per la penuria di piogge, il nuovo anno in Piemonte e’ iniziato con un’altra ‘anomalia’, precipitazioni come d’autunno e neve fino a 2-3 metri in una sola perturbazione, nell’arco di 24-48 ore. Lo sottolinea Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) nelle previsioni meteo settimanali per la regione. Tra oggi e domani un’altra e’ prevista un’altra ...

neve e valanghe sulle Alpi : Fortissime nevicate stanno interessando da ore (previsioni meteo rispettate) le Alpi, in particolare il settore di Nord Ovest. Allerta massima, a livello 5, per il pericolo valanghe. Isolate Cervinia ...

Sulle montagne torinesi previsti altri 80 centimetri di neve : Torino, 8 gen. (askanews) Proseguono le nevicate oltre i 1300 metri di altezza, con depositi importanti alle alte quote e con previsione di ulteriori 80 centimetri entro domani mattina. Il servizio ...

Previsioni Meteo - l’Eurafrica si ribalta : neve nel Sahara - sabbia del deserto al Circolo polare artico. E sulle Alpi la neve si tinge cade a fiocchi gialli : 1/9 ...

Ciclone di Gelo e neve sugli USA - a Boston scenari spaventosi : “The Day After Tomorrow” sulle coste del Massachusetts [FOTOGALLERY] : 1/21 ...

Con l’Epifania neve fino a due metri sulle Alpi| Cervinia - riaperta la strada | Meteo : Vortice nordatlantico e nuova ondata di maltempo al Nord: nevicate copiose in montagna. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, al Sud un vero e proprio assaggio di primavera, si sfioreranno i 20 gradi

Con l’Epifania neve fino a due metri sulle Alpi|Le previsioni Cervinia - riaperta la strada Livigno - terrore in seggiovia : Vortice nordatlantico e nuova ondata di maltempo al Nord: nevicate copiose in montagna. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, al Sud un vero e proprio assaggio di primavera, si sfioreranno i 20 gradi