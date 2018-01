La Linea Verticale | i reparti ospedalieri raccontati su Rai 3 con un iperrealismo amaro

La Linea Verticale - anticipazioni prima puntata con Valerio Mastrandrea - Giorgio Tirabassi e Paolo Calabresi : Questa sera su Rai 3 parte una nuova serie tv, La Linea verticale , 8 episodi da 25' disponibili dal 6 gennaio già visibili in live streaming su RaiPlay e che ora ci terranno compagnia in 4 prime ...

Mattia Torre : «La Linea Verticale? Una serie spirituale» : Il bianco delle pareti, il linoleum dei pavimenti, la luce accecante dei neon. E poi i letti occupati, quelli liberi, gli armadi aperti, i cassetti con il lucchetto («ché altrimenti, poi, non si chiudono»). In sottofondo si sentono il rumore trascinato delle pantofole, quello più secco delle ciabatte, lo scricchiolio delle scarpe nuove dei medici e il ticchettio, quasi ritmico, forse addirittura ipnotico, dei tacchi di qualche visitatrice. È il ...

"La Linea Verticale" : impossibile non innamorarsi di questa serie e di questi 5 personaggi : Un prete che ha perso la fede, un chirurgo dall'aspetto rassicurante, pazienti e dottori che, dietro tanti tic, nascondono una grande carica umana. Sono loro a rendere La Linea verticale una delle migliori serie italiane di sempre, un'opera di cui la Rai deve andare orgogliosa. Dopo aver visto tutti gli episodi su RaiPlay, abbiamo scelto i cinque personaggi più rappresentativi della serie firmata da Mattia Torre, in onda su Rai3 a partire ...

La Linea Verticale - se vita e morte vanno a braccetto : la recensione : “verticale, sei vivo. Orizzontale, sei morto”. Queste parole, accompagnate da un dito che sa essere molto convincente, le pronuncia Ahmed, compagno di sventura di Luigi, il protagonista de La linea verticale al quale dà il volto Valerio Mastandrea. È uno degli scambi di battute più semplici, forse proprio per questo motivo più incisivi, contenuti nelle otto puntate del dramedy scritto e diretto da Mattia Torre. In onda su Rai3 in prima serata ...

La Linea Verticale - con Valerio Mastrandrea si ride e si piange anticipazioni : La vita di Luigi – Valerio Mastrandrea viene strvolta quando scopre di avere un tumore, il racconto quotidiano di un reparto di urologia oncologica è al centro di La linea verticale, la nuova fiction di Rai3 che viene trasmessa per quattro puntate in prima serata (ma su Raiplay è a disposizione in 8 episodi dal 6 gennaio). Con il tono della commedia che si intreccia con il dramma si dipana un universo dove pazienti, medici, infermieri ...

Mastandrea in Linea verticale. Esperimento (riuscito) della Rai : linea verticale nel senso di rimanere in piedi, di resistere, di non abbandonarsi all'orizzontalità di un letto; linea verticale intesa come voglia di stare bene, di vivere, di sperare. Ecco di che ...

"La Linea verticale" - la serie tv Rai da non perdere : anche il tumore può far sorridere : Trattare la malattia, il tumore, senza pietismi, facendone un racconto non edulcorato ma neppure disperato. E riuscire a farlo con il sorriso. Raccontare la vita in una corsia di ospedale senza farne ...

Con La Linea Verticale la Rai si dà al dramedy (con risultati sorprendenti) : Oggigiorno la frase “io guardo la televisione” suona quasi come una bestemmia, soprattutto tra i più giovani, che vedono la qualità solo nei contenuti prodotti dalle moderne piattaforme di streaming on demand come Netflix e Amazon Prime Video. Tuttavia, seppur molto lentamente, nella televisione pubblica qualcosa sta cambiando, soprattutto nell’ambito delle serie tv. È infatti innegabile che, negli ultimi anni, la Rai stia ...

“La Linea verticale” - giusto per non stare sempre su Netflix : Una nuova serie Rai con Valerio Mastandrea si può guardare tutta online per intero e sta piacendo molto The post “La linea verticale”, giusto per non stare sempre su Netflix appeared first on Il Post.

La Linea Verticale : dove vedere tutti gli episodi su RaiPlay dal 6 gennaio : La Linea Verticale è la nuova fiction con Valerio Mastandrea in onda su Rai 3 dal 13 gennaio 2018 per quattro prime serate. Inoltre l’intera prima stagione della serie sarà disponibile in streaming on demand gratuito su RaiPlay. Ecco di seguito tutte le informazioni su come vedere in anteprima la fiction. La Linea Verticale, la nuova fiction Rai con Valerio Mastandrea La trama della serie in 8 episodi racconta la vita ...

