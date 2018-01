La Liga Real Madrid; Zidane | ”E’ solo un momento no”

Real Madrid in crisi / Liga - 'galacticos' sconfitti dal Villareal al Bernabeu : Fornais piega il Real Madrid al Bernabeu, aprendo alla crisi dei galacticos. Tifosi in rivolta: Cristiano Ronaldo e compagni contestati dal pubblico. Barça a + 19 punti.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:35:00 GMT)

Liga - Real Madrid ancora ko. Zidane rischia la panchina : Liga, Real Madrid ancora ko. Zidane rischia la panchina Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Zidane – Si apre la crisi in casa Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane, già a -16 dalla capolista Barcellona, è stata clamorosamente battuta in casa dal VillarReal impostosi 1-0 al Santiago Bernabeu. Zidane rischia LA panchina E’ la quarta sconfitta per ...

Liga - piove sulla crisi del Real. Zidane battuto 1-0 dal Villarreal. Eibar-Atletico 0-1 LIVE : REAL MADRID-VILLARREAL 0-1 87' Fornals (V) Il Real Madrid perde in casa 1-0 contro il Villarreal, nonostante una gara giocata nel complesso bene. Per i Blancos quello che manca sono i gol, Asenjo ...

Liga - altro clamoroso tonfo del Real Madrid : il Villarreal espugna il Bernabeu - Zidane trema : Il momento di crisi del Real Madrid sembra non conoscere la parola fine. Ora Zinedine Zidane rischia seriamente l’esonero. I ‘Blancos’ hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga in Liga dopo la batosta subita contro il Barcellona. Il VillarReal ha espugnato il Bernabeu con una rete di Pablo Fornals che con un pallonnetto all’88 ha gelato i tifosi delle Merengues. Il Real non vince in campionato dal 9 dicembre ...

Liga - per il Real è crisi nera : il Villarreal vince 1-0 al Bernabeu : E ora è crisi vera. Dopo i pareggi con Celta e Numancia (in Copa del Rey) il Madrid ha perso 1-0 al Bernabeu col VillarReal, che nello stadio del Real non aveva mai vinto (5 pari e 12 sconfitte fino ...

Liga - clamoroso tonfo del Real Madrid : il Villarreal espugna il Bernabeu - Zidane trema : Il momento di crisi del Real Madrid sembra non conoscere la parola fine. Ora Zinedine Zidane rischia seriamente l’esonero. I ‘Blancos’ hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga in Liga dopo la batosta subita contro il Barcellona. Il VillarReal ha espugnato il Bernabeu con una rete di Pablo Fornals che con un pallonnetto all’88 ha gelato i tifosi delle Merengues. Il Real non vince in campionato dal 9 dicembre ...

Probabili formazioni Real Sociedad-Barcellona - Liga 14/01/2018 : Real – Sociedad -Barcellona, sfida valevole per la 19° giornata della Liga, si terrà il 14/01/2018, alle 20.45 presso lo stadio Municipal de Anoeta, San Sebastian. Il Real Sociedad di Eusebio Sacristàn viene da un ultima sconfitta in casa del Leganes, in una brutta serie di cinque partite terminate con tre sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria. Non è un buon momento per la formazione basca, che deve invertire la rotta per non ...

I Giardini Perduti di HeLigan - un luogo surreale dove perdersi in un mondo fatato : Nei pressi del villaggio di Mevagissey , situato in Cornovaglia (Inghilterra), si trova uno dei posti più incredibili al mondo: i Giardini Perduti di Heligan . Caratterizzato da un'enorme diversità di ambientazioni, una più spettacolare dell'altra, questo incantevole luogo presenta fitte giungle , coltivazioni di fiori ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Villareal Liga 13-01-2018 : La 19^ giornata della Liga, vedrà scendere in campo Real Madrid-VillaReal. Le due squadre sono distanti tra di loro solo 4 punti. sarà una partita difficile, soprattutto per il Real Madrid che ha tutto da perdere. Infatti, la Liga sembra essere chiusa, il Barcellona ha distanziato di 9 punti la seconda in classifica, ovvero l’Atletico Madrid. I blancos sono in crisi e dovranno rilanciarsi assolutamente in questa partita se vogliono ...

Il Real Madrid non molla la Liga : Zidane arringa le merengues! : Lontanissimo dal Barcellona, sovrastato dagli azulgrana nel Clasico, il Real Madrid e’ pronto per iniziare il suo 2018. Domani la prima dell’anno nella sfida di Coppa del Re in casa del Numancia. Zinedine Zidane assicura che “l’entusiasmo e’ quello di sempre e questo e’ quel che conta. Siamo in corsa su tre fronti e vogliamo dare il massimo in ogni partita, a cominciare dalla Coppa del Re”. Iniziano gli ...

Real Madrid Inter/ Streaming video e tv : risultato finale (1-0) - Blancos primi in classifica (Liga Promises) : Real Madrid Inter: Streaming video e tv, orario e risultato finale della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo deicato all'Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:29:00 GMT)

Real Madrid Inter/ Streaming video e tv - orario e risultato finale (La Liga Promises) : Real Madrid Inter: Streaming video e tv, orario e risultato finale della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo deicato all'Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:24:00 GMT)

Real e Liga dominano il 2017 : Il Real Madrid è la squadra che guidail ranking Uefa alla fine dell'anno solare 2017. La formazione due volte campione del mondo negli ultimi due anni vanta unc oefficiente di 148.000 e precede il Barcellona (126.000). Terzo il Bayern Monaco (125.000), quarta un'altra spagnola, l'Atletico Madrid (122.000). Quinta, e prima ...

Diretta / Roma Villarreal (risultato finale 0-4) : crollo giallorosso! (La Liga Promises) : Roma Villarreal a La Liga Promises: Diretta tv e streaming video, orario e risultato del match di debutto della giovanissima squadra giallorossa al prestigioso torneo europeo(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:53:00 GMT)