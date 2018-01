La foto virale | il bambino cinese raggiunge la scuola con tutto il gelo

: RT @Corvonero75: La Cina super mega straricca che spende 900 miliardi di dollari per la nuova via della seta lascia le scuole senza riscald… - tantosec62 : RT @Corvonero75: La Cina super mega straricca che spende 900 miliardi di dollari per la nuova via della seta lascia le scuole senza riscald… - MARIO_DerFriaul : RT @Corvonero75: La Cina super mega straricca che spende 900 miliardi di dollari per la nuova via della seta lascia le scuole senza riscald… - luanadolce50 : Il bambino «fiocco di neve» e la foto virale che commuove la Cina delle contraddizioni - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Il bambino «fiocco di neve» e la foto virale che commuove la Cina delle contraddizioni - maur0demichelis : Cina, bambino arriva a scuola congelato dopo 4 km a -9 gradi: la foto diventa virale - Tgcom24 -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Ha dieci anni ilche non solo ha commosso la #Cina ma il mondo intero: ha fatto molta strada e a piedi, da solo, perre la propria #. Non solo: ha camminato affrontando una temperatura letteralmente glaciale perché era di -9°. Lae la notizia di questo bimbo soprannominato 'Fiocco di neve' sta facendo il giro del mondo e tutti ne parlano. Bimbo arriva acon i capelli ghiacciati: ecco 'Fiocco di neve' Lagrafia ha fatto sorridere ma anche riflettere il mondo intero: si chiama Wang Manfu ilche ha camminato sotto ilpungente per arrivare alla propria, situata nella zona rurale dello Yunnan. Come riporta precisamente l'Ansa, ilha percorso ben quattro chilometri prima di arrivare a destinazione. Il particolare che proprio oggi, 12 gennaio 2018, ha fatto diffondere lagrafia del bimbo inil ...