La Fifa e l’Europa al lavoro | lo scopo è ridurre i prezzi dei calciatori | i dettagli

(Di sabato 13 gennaio 2018) Ogni anno in sede di calciomercato assistiamo a trasferimenti con cifre milionarie, ma nelle ultime sessioni si è toccato davvero cifre 'montre', vedi il trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro. Per questo motivo l'Europarlamento e lasono alsu un documento "non normativo" perdei. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani all'Ansa ha dichiarato: "è importante anche avere un controllo maggiore su come sono impiegati i soldi delle compravendite, che non devono nascondere operazioni finanziarie mascherate".