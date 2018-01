La crisi Real e l' addio di Neymar | a tutto Rakitic | ' qui al Barça c' è vita anche senza di

Rifiuti - M5S surreale : chiede aiuto all'Emilia ma nega la crisi a Roma : O meglio, per non scomodare il termine "emergenza", che si presta a sfumature e interpretazioni (e quindi a scazzottate mediatiche, il terreno preferito di un certo modo di politica che va di moda ...

FLAVIO BRIATORE & ELISABETTA GREGORACI SI SONO LASCIATI?/ La crisi è sempre più realtà e i follower gongolano : FLAVIO BRIATORE, vacanze in Kenya senza la moglie ELISABETTA GREGORACI. L'imprenditore è partito alla volta di Malindi in compagnia soltanto di suo figlio Nathan Falco.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 20:53:00 GMT)

Il Real Madrid allontana la crisi : tre gol al Las Palmas. Ronaldo a digiuno : Il Real Madrid allontana la crisi e, al Santiago Bernabeu, ottiene un netto successo, per 3-0, sul Las Palmas, portandosi al terzo posto in classifica a -8 dal Barcellona capolista (31 punti contro 23)...

Real Madrid - tre calci alla crisi : Casemiro - Asensio e Isco stendono il Las Palmas : Madrid (Spagna) - Il Real Madrid allontana la crisi e, al Santiago Bernabeu, ottiene un netto successo, per 3-0, sul Las Palmas , portandosi al terzo posto in classifica a -8 dal Barcellona capolista (...

Real allontana crisi - 3-0 al Las Palmas : MADRID, 5 NOV - Il Real Madrid allontana la crisi e, al Santiago Bernabeu, ottiene un netto successo, per 3-0, sul Las Palmas, portandosi al terzo posto in classifica a -8 dal Barcellona capolista (31 ...

La crisi da gol del Real Madrid e la smentita di Ronaldo : Non dite quella parola. Non provate a chiamarla crisi, quella del Real Madrid è una semplice fase di flessione dopo aver giocato per mesi al top della forma e vinto tutto quello che si poteva vincere. La sconfitta contro il Tottenham in Champions League ha allarmato il mondo blanco del Real e messo in luce quelli […] The post La crisi da gol del Real Madrid e la smentita di Ronaldo appeared first on Contrataque.

crisi o rivali più forti? Juve - Real - Chelsea e Monaco : i campioni in carica inseguono : Vincere è difficile, confermarsi ancora di più. Sarà banale, ma mai come in questa stagione una delle frasi fatte più ripetute nel mondo del pallone si sta rivelando azzeccata. In quattro dei cinque ...

Real Madrid e Ronaldo in crisi? CR7 : "Cercate i miei gol su Google" : Madrid, 2 novembre 2017 - "crisi? Non cosa voglia dire questa parola, la gente si dimentica delle cose positive. Anche se perdessimo tre, quattro, cinque gare continuerei a dire che non siamo in crisi"...

Real Madrid - Ronaldo dopo il Tottenham : 'crisi di gol? Non mi sembra - basta cercare su Google' : Ore 22:35 (le 21:35 in Inghilterra). Il Tottenham ha appena strapazzato il Real a Wembley per 3-1. Tre giorni da incubo per i Blancos : addio probabile al primo posto in Champions (ipotecato degli ...

Champions : Real guida crisi Spagna - inglesi sono tornate : E' dominio inglese nella fase a gironi della Champions League dove tutte le formazioni d'Oltre Manica, fatta eccezione per il Chelsea di Antonio Conte, vincono e convincono. Un trend in controtendenza ...

Real Madrid in crisi? Cristiano Ronaldo sbotta con i giornalisti! : Il Real Madrid non sta attraversando di certo un periodo positivo. Dopo il clamoroso tonfo in Liga contro il Girona, i ‘Blancos’ sono caduti anche in Champions League in casa del Tottenham. Cristiano Ronaldo però non vuole sentir parlare di crisi e al termine del match con gli ‘Spurs’ sbotta con i giornalisti: Non siamo in crisi, il Real non è mai in crisi. Veniamo solo da qualche risultato negativo, ma ci rialzeremo ...

Il Real Madrid in coro : “non siamo in crisi” - adesso la reazione! : Due ko di fila possono essere fisiologiche per qualsiasi squadra, ma non certamente per il Real Madrid, che dopo la sconfitta in casa del Girona nella Liga (2-1 in rimonta), ha perso anche nella fase a gironi di Champions League contro il Tottenham (3-1), con cui all’andata due settimane prima aveva pareggiato 1-1. Cinque gol subiti, appena due Realizzati, tuttavia sia il tecnico Zidane che Cristiano Ronaldo si mostrano sereni ed ...

Champions League - 4^ giornata : risultati e classifiche - crisi Real Madrid [FOTO] : 1/27 LaPresse/PA ...

Real in crisi - Ramos non molla : 'Rimonta possibile. Piqué? Prima non ci parlavamo - ma ora...' : I campioni di tutto sono in crisi. Il Real Madrid di Zidane in Liga sta faticando maledettamente: dopo il KO per 2-1 a Girona, quarto posto con soli 20 punti conquistati (dopo 11 partite, ndr), mai ...