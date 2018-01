La Brignone trionfa nel Super G di Bad Kleinkirchheim | la Gut sbaglia ed è 2° - Altri

Sci - Coppa del Mondo : Federica Brignone trionfa in Austria : ROMA - Federica Brignone in 1.09.80 ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo di Bad Kleinkirchheim . Per la 27enne azzurra è il secondo successo stagionale dopo quello nel gigante di Lienz ed il settimo in carriera con complessivi 21 podi oltre all'argento mondiale di ...

Brignone trionfa nel gigante di Lienz : Federica Brignone trionfa nel gigante di Lienz. L'azzurra, quarta a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2'05''52 centrando così la sesta vittoria in carriera in coppa del mondo, la prima di questa stagione. L'azzurra nella seconda manche ha beffato per appena 4 centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg, leader a metà gara e seconda alla fine. Terza a 8 centesimi la ...

