KATIA FOLLESA È MALATA La cardiopatia affrontata con coraggio e un compagno sempre

KATIA FOLLESA svela il suo dramma Il mio cuore è malato e combatto : Katia Follesa si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. L'attrice comica parla dei suoi problemi di salute e non usa giri di parole: "Il mio cuore è malato". Poi ha rivelato come tutto è cominciato, ovvero da quando la malattia si è palesata: "Quel giorno (era il 2006) ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il ...

KATIA FOLLESA : 'Ho la cardiomiopatia ipertrofica' : Katia Follesa, volto della Tv italiana molto amata soprattutto dai giovani, si confessa senza riserve in una intervista al Corriere della Sera e rivela la scoperta di un male al cuore fin dall'anno 2006. Il male al cuore Al giornale racconta di come nel 2006, anno in cui la sua carriera prendeva uno slancio considerevole anche grazie alla partecipazione al programma Zelig delle reti Mediaset, fu colta da un improvviso malore in macchina. La ...

KATIA FOLLESA il mio cuore è malato : Katia Follesa ha scoperto di essere cardiopatica una decina di anni fa e racconta: «Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore». Inizia così la storia della Follesa con la sua patologia, una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita. «La cosa buona che ho fatto, dopo aver pensato che stessi per morire, è stata andare subito, quel ...

KATIA FOLLESA : «Quando non senti più il cuore» : È diventata famosa sul palco di Zelig, in coppia con la collega Valeria Graci, e oggi è impegnata con Junior Bake Off Italia, dedicato agli aspiranti chef di domani, nel frattempo Katia Follesa convive con una cardiopatia congenita, malattia che non sapeva di avere e che ha scoperto solo dieci anni fa, dopo un piccolo malore. LEGGI ANCHEKatia Follesa : «La mia ricetta per la vita di coppia» «Stavo guidando, quando improvvisamente mi si è ...

