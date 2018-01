Juventus | il dopo Buffon sarà straniero

Juventus - Zidane è il sogno di Agnelli per il dopo Allegri : Juventus, Zidane è il sogno di Agnelli per il dopo Allegri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Zidane E’ IL sogno DI Agnelli – Andrea Agnelli sogna un suggestivo ritorno di un ex bianconero tanto amato dai tifosi. Secondo Il Corriere della Sera il presidente bianconero vorrebbe chiamare Zinedine Zidane alla guida tecnica del club dopo la ...

Rai - Marco Mazzocchi ed Enrico Varriale litigano dopo Juventus-Cagliari : Rissa a colpi di tweet in casa Rai. Un botta e risposta al vetriolo quello tra due volti noti del calcio di viale Mazzini: Enrico Varriale e Marco Mazzocchi. Il motivo? Le polemiche dopo il posticipo della Seria A nel giorno dell’Epifania. La Juventus vince contro il Cagliari grazie al Var. Anzi grazie al non utilizzo del Var che avrebbe fatto annullare il gol di Federico Bernardeschi per un fallo di mano. La rete ovviamente si riempie di ...

Juventus - Allegri risponde dopo le polemiche : il rigore e l’infortunio di Dybala : “Stasera la Juventus ha fatto una prova di maturita’ perche’, nel corso del campionato, ci sono anche partite di questo tipo e quindi bisogna adattarsi. Dovevamo fare gol subito, sapevamo la difficolta’ della partita, giocare qui non e’ semplice perche’ il Cagliari alza molto la palla, cercando Pavoletti, specie nel secondo tempo e’ stata partita fisica, piu’ del primo, per noi era importante ...

Sinisa Mihajlovic esonerato : il Torino lo saluta dopo la sconfitta con la Juventus : Il 6 gennaio contro il Bologna il Torino comincerà il suo girone di ritorno e la sua rincorsa all’Europa con un nuovo allenatore. dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, la società granata ha deciso di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Arrivato nel giugno 2016 al posto di Gian Piero Ventura, l’allenatore serbo lascia il Toro dopo un anno e mezzo al decimo posto in classifica con 25 ...

Juventus - dopo i due giorni concessi da Allegri - oggi di nuovo al lavoro : TORINO - Allenamento pomeridiano nel giorno di Santo Stefano per la Juventus. L'ultima del girone di andata vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Verona. Archiviati i due giorni di riposo ...

'N'Zonzi - dopo la Juventus anche l'Everton non lo vuole più' : ROMA - Fino all'ultimo calciomercato era stato inseguito a più riprese, e anche con una certa frenesia, dalla Juventus . dopo essere rimasto a Siviglia, Steven N'Zonzi , centrocampista francese di ...

Clamoroso Rai - sciopero dopo aver perso i Mondiali : la decisione su Juventus-Torino : Clamorosa la decisione presa dalla Rai in vista della gara di Coppa Italia tra Juventus e Torino, niente telecronaca per il derby per uno sciopero dei giornalisti di Rai Sport. Le immagini della partita andranno regolarmente in onda ma saranno mute, nessun commento o intervento da bordo campo e intervista pre e post gara. La decisione è arrivata in seguito alla mancata assegnazione dei Mondiali in Russia che verranno trasmessi su ...

La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? : La testa della classifica è ancora apertissima, e dopo stasera le cose potrebbero farsi ancora più interessanti The post La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? appeared first on Il Post.

Music "fugge" al sabato per evitare Indietro tutta dopo aver rinunciato al lunedì : riuscirà a battere Soliti ignoti-Telethon e Juventus-Roma? : Non c'è pace per la seconda edizione di Music (voto: 6,5), il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis (8) con la partecipazione di Luca Laurenti (6,5).Inizialmente doveva andare in onda di lunedì, sfruttando la "scia" positiva del Grande Fratello Vip 2 ma, visti gli ottimi ascolti di Scomparsa su Rai1, ha preferito spostarsi al mercoledì. Risultato? Sconfitta prima contro un film di Rai1 - Io che amo solo te - e poi contro ...

Boniek : 'Dopo 6 anni - vedo una Juventus più umana' : ... ' La Polonia è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché non reputo Ronaldo ...

Boniek : 'Scudetto? Per la prima volta dopo 6 anni Juventus più umana' : ... tra le altre della Juventus -, è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché ...

Juventus - risolto il giallo Asamoah : il calciatore fa chiarezza dopo l’intervista della discordia : “Ho dato la mia parola al Galatasaray, a giugno andrò in Turchia a parametro zero”. Questa intervista di Asamoah di qualche settimana fa è stata seccamente smentita dalla Juventus. Era parsa sin da subito anomala come esternazione a tanti mesi dalla scadenza del contratto, infatti il finale della storia tra i bianconeri ed il ghanese sarà ben diverso. Oggi Asamoah ha rilasciato un’intervista (questa vera) a Sky sport, nella ...

Pjanic se la prende con Allegri : calciatore della Juventus furioso dopo la sostituzione : Pjanic se la prende con Allegri: calciatore della Juventus furioso dopo la sostituzione – Si è concluso il big match in Serie A, la gara tra Juventus ed Inter è terminata con il risultato di 0-0, pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Nel finale della partita ‘caso’ per la Juventus, Pjanic infatti non ha accettato la sostituzione decisa dal tecnico Allegri e ha manifestato tutto il disappunto. Il bosniaco voleva ...

Juventus - incubo Mourinho : dopo Pogba torna a bussare in casa bianconera : Stamane un’indiscrezione del Daily Express ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi della Juventus. E’ tornata alla mente la lunga estate dell’addio di Pogba, un addio sofferto per i tifosi bianconeri. Mourinho si appresta a tornare all’assalto per un big bianconero, stavolta si tratta di Alex Sandro, il quale è corteggiatissimo da tempo anche dal Chelsea. Sulla corsia di sinistra il Manchester United ha un grande guaio, ...