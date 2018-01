Juventus alla tedesca | spunta un altro campione del mondo

TORREIRA / Calciomercato - Roma - Inter e Juventus lo seguono : resta alla Samp? : TORREIRA protagonista nel Calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

DENNIS PRAET ALLA Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : l'agente - “è pronto per una big” : DENNIS PRAET ALLA JUVENTUS? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. l'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Preso Praet dalla Sampdoria - i dettagli : Un colpo improvviso, a sorprese. La Juventus ha acquistato Praet, talentuoso centrocampista classe ’96 della Sampdoria. Il ragazzo rimarrà fino a giugno in prestito tra le fila dei blucerchiati di Marco Giampaolo per poi aggregarsi tra le fila dei bianconeri il prossimo luglio. Un’operazione a sorpresa che si è conclusa all’Hotel Gallia in un lampo, ma andiamo con ordine. Marotta questa mattina era stato avvistato proprio ...

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news : sarebbe il quarto acquisto bianconero dal Liverpool : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:28:00 GMT)

Juventus - Marchetti come vice-Szczesny : il portiere è fuori rosa alla Lazio : Juventus, Marchetti come vice-Szczesny: il portiere è fuori rosa alla Lazio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marchetti come vice-Szczesny – La Juventus guarda al futuro della propria porta. Gigi Buffon non gioca da diverse partite a causa di un acciacco fisico, e al suo posto sta disputando ottime partite il polacco Szczesny. Sarà lui dunque ...

EMRE CAN ALLA Juventus? / Calciomercato news : l'arrivo del tedesco non prelude all'addio di Khedira : EMRE Can ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:58:00 GMT)

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news : pronto il contratto per il tedesco - Dani Ceballos nell'intrigo? : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:07:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Deulofeu bloccato dal Napoli - l’Inter vuole Ramires - Praet piace alla Juventus : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Sturaro - l'agente : 'Resta alla Juventus - ha il dna del club' : TORINO - Stefano Sturaro non si muove dalla Juve . Lo assicura il suo stesso agente ai microfoni di Radio Sportiva : ' È da due mesi e mezzo che ricevo telefonate dai direttori sportivi dei club ...

Clamorose accuse del portavoce di Mourinho a Conte ed alla Juventus : “vi racconto la storia dell’Epo” : Eladio Paramés, addetto stampa e portavoce di Mourinho, continua ad alimentare la polemica con Antonio Conte, stavolta tirando in ballo anche la Juventus. Paramés attraverso un editoriale su ‘Record’ ha duramente attaccato il tecnico del Chelsea ex calciatore della Juventus. “Conte, sai cos’è l’Epo? Era il 1995/96, i giocatori della Juventus furono accusati di trasfusioni di sangue per migliorare le prestazioni ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...