Juve | ecco l' alternativa a De Vrij

Calciomercato Juventus : Darmian ritorna di moda - ecco il piano : La Juventus deve necessariamente rivoluzionare tutta la batteria dei terzini. O quasi. Questo la società bianconera lo sa bene ed infatti sta provando a scandagliare il mercato alla ricerca di profili di qualità ma allo stesso tempo giovani e con esperienza internazionale. Uno dei profili made in Italy che Marotta e Paratici stanno prendendo in seria considerazione è quello di Matteo Darmian, classe ’89 ed attualmente di proprietà ...

Burgnich : 'Ecco chi comandava alla Juve. All'Inter...' : Tarcisio Burgnich , grande ex difensore italiano, si è raccontato sulle pagine de Il Corriere dello Sport : 'Dipingevo i muri al mattino, al pomeriggio mi allenavo a Udine. Boniperti, Charles e Sivori comandavano alla Juventus, così mi mandarono a Palermo . Lì sono stato benissimo. All'Inter ho ...

Calciomercato Juventus - Wenger spera nel rinnovo di Ozil - poi attacca : 'ecco chi e come stanno uccidendo il mercato' : Calciomercato Juventus, si spegne il sogno Ozil? Arsene Wenger spera nel rinnovo con l'Arsenal, poi rifila una velenosa stoccata alle logiche del mercato Il Calciomercato della Juventus potrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - l’agente di Praet allo scoperto : “accordo con la Juve? Ecco la verità” : Calciomercato Sampdoria – Nella giornata di oggi sono circolati numerosi rumors circa una possibile intesa tra Sampdoria e Juventus per il passaggio di Dennis Praet in bianconero a giugno. L’agente del centrocampista belga, Martin Riha, ai microfoni di ‘TuttoJuve.com’, ha fatto chiarezza uscendo allo scoperto: “Non è assolutamente vero che è stata trovata una intesa per il suo trasferimento alla Juventus, così come ...

Roma costretta a cedere un big : ecco chi vuole la Juve : Come riporta La Gazzetta dello Sport è Kevin Strootman il nome in vetrina in questo momento. L'olandese costa tra i 40 ed i 45 milioni di euro e interessa (tra le altre) anche a Liverpool e Marsiglia.

Calciomercato Juventus/ News - non solo Torreira : ecco di cosa si è parlato con i blucerchiati (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club torinese ha incontrato nella giornata di ieri la Sampdoria, e si è discusso di molti giocatori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Juventus - casting per il vice di Szczsny : da Audero a Marchetti - ecco le opzioni : Paradossi dinastici: la successione del successore è la più complessa. Al netto di possibili slavine milaniste, la Juve ha identificato con largo anticipo il successore di Gigi Buffon: sarà Wojciech ...

Calciomercato Juventus/ News - Pasqualin : ecco i primi tre colpi chiusi per giugno! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il procuratore Claudio Pasqualin ha sottolineato come i primi tre acquisti per giugno siano Caldara, Pjaca e Spinazzola.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 04:06:00 GMT)

Juve - Pecci : 'Pjanic? Meglio senza Dybala. Ecco perché è diverso' : L'ex giocatore del Torino e attuale opinionista Rai, Eraldo Pecci, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, descrivendo il ruolo del regista, in particolare l'apporto di Pjanic e la sua evoluzione: 'Il nuovo ruolo, la nuova posizione che gli ha trovato Allegri è ideale per un giocatore del suo ...

Calciomercato Juventus : vice-Szczesny - ecco i candidati : La Juventus già a gennaio è alla caccia di un vice-Szczesny per l’anno prossimo, quando con tutta probabilità Gianluigi Buffon appenderà gli scarpini al chiodo. Il futuro titolare tra i pali dei bianconeri sarà proprio il portiere polacco ex Roma, ma dietro di lui Marotta è alla ricerca di una figura in grado di fare il secondo ma che sia allo stesso tempo affidabile. I nomi in campo sono davvero tanti e variegati. Il nome numero uno ...

De Santis shock contro la Juventus : “adesso è peggio di Calciopoli! Ecco cosa sta accadendo” : Var, parla l’ex arbitro De Santis: “Sospetti su Juve come nel pre-calciopoli? E’ anche peggio, perché ora gli arbitri sbagliano nonostante il var quindi la gente pensa subito alla malafede. Se avessi avuto il var sul gol di Cannavaro in Juve-Parma? L’avrei comunque annullato perché avrei visto che non era calcio d’angolo. Noi usavamo il var già ai nostri tempi quando arbitravamo in Champions, chiedevamo al quarto uomo di darci una mano con le ...

Juve - ecco cosa manca per l'annuncio di Emre Can : Secondo Sky Sport , manca solo la definizione dell'accordo sulla durata del contratto per Emre Can alla Juventus. Sarà di quattro anni più uno o di cinque complessivi, una volta risolto quel dettaglio e messo per ...

Caressa : 'L'infortunio di Dybala non danneggerà la Juventus. Ecco perché...' : "L'infortunio di Dybala non danneggia la Juve perché il 4-3-3 che ora Allegri predilige non prevede l'argentino. A Cagliari l'allenatore ha dovuto cambiare tutta l'impostazione tattica della squadra ...

Calciomercato Juventus : Ozil - ecco il piano : L’occasione è ghiotta, le possibilità di arrivarci non moltissime ma un tentativo verrà fatto. Mesut Ozil è al momento uno dei pezzi più pregiati del futuro: il mercato della Juventus, per forza di cose, passerà anche da lui. Il calciatore tedesco in forza all’Arsenal, infatti, ha una situazione contrattuale assai interessante e, dopo il mancato trasferimento al Manchester United dell’estate scorsa, è sempre più lontana ...